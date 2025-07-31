新聞眼／川普關稅大棒子 逼人去啃紅蘿蔔

美國對等關稅的大限近在眼前，各國都加緊腳步希望能盡快與美國達成共識，除了歐盟點頭答應在二○二八年前購買七五○○億美元的美國能源，並投資美國六○○○億美元，日本和南韓乾脆被要求送錢到川普手上。他們都在談判的過程中見識到美國總統川普獅子大開口的嘴臉。

日本承諾給美國五五○○億美元的投資基金，南韓喊出三五○○億美元的價碼，但顯然並沒有滿足川普的胃口，南韓總統李在明不得不計畫在二周後，捧著錢來與川普舉行雙邊會談；至於金額是多少？美國放在李在明眼前的是一張空白支票。美國對南韓索求無度？美其名是貿易談判，難聽一點則接近勒索。

川普以各國重要的產業為談判籌碼，瞄準包括汽車、藥品的產業，要求各國讓利解套，近乎「無賴式」地喊價，既要徹底打開對手市場，又要零關稅，還要美國發大財，擺明是說：我全都要！這樣的貿易屠宰場，看在台灣眼裡，無疑是不寒而慄。

據了解，我國與美方的貿易談判系統交涉過程良好，但無論雙方談判代表之間多有共識，終究還是得過川普那一關：川普才是最終拍板的人。就像日本提出四○○○億美元的投資基金，最後卻被川普再加碼一五○○億美元；川普的不按牌理出牌，才是談判的可怕之處。

川普日前送出關稅通知函後，原本台灣還抱持樂觀的態度，認為台灣的關稅落點有可能優於日、韓，沒想到這都只是川普「交易的藝術」，企圖用高稅率加速談判進度、威脅各國妥協。標準的川普式談判，如果棒子不夠大，就拿出更大的棒子，逼人去啃難吃的蘿蔔。

各國的殷鑑不遠，無論代價多少，台灣自然希望在最後一刻達陣，否則拖至八月一日之後，只會更顯弱勢，淪為美國恃強凌弱的對象。

而在全世界上完這場關稅震撼課之後，或許該思考的是，未來該如何面對這樣不守規則，也不講情面的川普？