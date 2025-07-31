彭博：川普喜歡贏家 賴清德現在一點都不像

彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）撰文說，大家都知道川普向來偏好「贏家」，但在對等關稅威脅壓頂下，賴清德總統如今卻顯得束手無策。在國內，大罷免挫敗壯大在野黨聲勢，在國際上，他要應對沒有勝算的貿易戰，這使得他的政府陷入上任以來最孱弱時刻。

賴清德的最新挫敗是海外出訪計畫破局。儘管華府和台北都淡化風波未證實細節，但美英多家媒體報導，他原打算過境紐約並訪問巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯，卻因川普政府擔心影響與北京的貿易談判，未同意過境申請，整個行程告吹。瓦斯瓦尼指出，此事凸顯出台灣在川普優先清單上順位極低。幾十年來，台灣總統利用過境美國機會進行「低調外交」已成慣例。

川普現在對台灣態度曖昧。他威脅課徵台灣百分之卅二關稅，他還要求台灣增加軍費開支，卻對美軍是否會在北京武力犯台時出手協防含糊其詞。為安撫美方，台灣半導體業先前傾力配合，承諾數百億美元投資計畫在美國本土擴產，但難以化解川普壓力。

大罷免挫敗，國會多數席位仍在在野黨手中，賴清德即便想提案增加國防預算，也將是一場硬戰。

文中說，民進黨試圖將大罷免失敗包裝成「台灣民主的勝利」，但賴清德聲望受挫是事實。追蹤兩岸局勢的「台海風險報告」主編伊納夫（Peter Enav）直言，「川普喜歡贏家，而賴清德現在看起來一點都不像」。

八月還有另一場罷免案，瓦斯瓦尼認為，若再度失敗，賴清德必須面對現實學會妥協，可以在產業政策或民生問題等非中國議題與反對派合作，避免變成跛腳總統。雖然這些努力不保證能扭轉情勢，但大罷免結果顯示選民渴望兩岸穩定，而不是升高對立。