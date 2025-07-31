外媒：美國像擠檸檬一樣壓榨台灣

政治新聞網站Politico報導，美國對等關稅八月一日即將上路，各國抓緊最後關頭與白宮談判，台灣至今未收到通知信或達成協議消息。根據知情人士透露，「美方代表正像擠檸檬一樣壓榨台灣」，希望台灣全面開放市場。

美國總統川普七月起陸續寄發關稅通知信，近來陸續公布與多國達成貿易協議，包括台灣鄰國的日本與南韓均與白宮拍板降低對等關稅。美國與其他國家的談判陷入不確定狀態，包括美國幾個主要貿易夥伴加拿大、墨西哥與台灣。這些國家領袖及其官員紛紛展開最後關頭協商，希望爭取協議或展延寬限期。

有別於先前的關稅期限，白宮堅稱這次將嚴格執行八月一日生效日，川普七月卅日也發文重申「八月一日不會再延期」。白宮官員證實，美國總統川普預計當地時間七月卅一日簽發行政命令，針對未能達成貿易協議的國家在八月一日起實施較高關稅。

一位熟悉台美貿易談判的人士告訴Politico：「美方談判代表正在像擠檸檬一樣壓榨台灣。美國想要台灣全面開放市場。」

Politico描述，台灣代表數月來積極阻止美國徵收百分之卅二關稅，同時採取雙軌策略，包括推進貿易談判並承諾增加對美採購，例如農產品、液化天然氣與軍備武器等，藉此縮減台美間七百卅億美元貿易逆差。本周台美仍在華府談判，但至今未有突破。

這使得台灣總統賴清德陷入雙重政治風險。若接受苛刻條件，恐引發國內重要選民反彈；若拒絕美方要求，則可能面臨中國二○二七年侵台威脅背景下失去川普的支持。一位熟悉談判的消息人士說：「對台灣而言，惹惱川普可能事關生死」。

美國前貿易談判代表林斯科特認為，各國領袖都面臨這樣的困境，「既要直接與川普談判，又要預測他可能會在正式協議之外提出更多要求」，即使達成協議，川普也會對外誇稱美國獲得極大的利益。

加拿大與墨西哥雖為美國最大貿易夥伴，但因多數商品在「美墨加協議」下可免關稅進口，相對不急。儘管兩國領導人仍表達希望在八月一日前達成協議，外界普遍認為機會渺茫。