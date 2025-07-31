台美關稅談判 韓國瑜：願盡其所能守護農民勞工

行政院今天表示，台美關稅談判完成技術性磋商，正研議聯合聲明。立法院長韓國瑜晚間說，最深擔憂是最辛苦的庶民，會不會在談判桌上再次被犧牲，請政府記得，討論每條條款、數字時，背後都有庶民的血汗與眼淚。他願盡其所能，守護農民與勞工。

颱風丹娜絲重創南台灣，美國川普政府對等關稅將在8月1日上路，台灣關稅稅率備受關注。行政院今天表示，雙方已完成技術性磋商，就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化等議題達一定共識，正持續磋商聯合聲明，待美國政府決策流程確立後，會向民眾報告說明。

立法院長韓國瑜晚間在臉書發文指出，這些日子，心裡一直掛念著南部的鄉親。風災過後，他看到許多農田被淹、許多房屋受損，農民朋友的收成都被大水沖走，勞工兄弟姊妹也面臨生活的不確定與辛苦。

韓國瑜表示，可是在這樣的困境裡，他卻一次又一次看見庶民的堅毅，有人赤腳在泥濘中搶救作物，有人帶著微笑幫助受傷的鄰居，這就是台灣最美的風景。

韓國瑜說，如今大家還要面對國際關稅談判，他最深的擔憂，是這些最辛苦的庶民，會不會在談判桌上再次被忽視、被犧牲。

韓國瑜表示，台灣不只是報表上的數字，台灣是受災農田裡的泥土，是工廠機器聲後的一聲嘆息，更是那一張張誠懇、努力又充滿希望的臉。

韓國瑜指出，請政府記得，在討論每一條條款、每一個數字時，背後都有千千萬萬庶民的血汗與眼淚。他願盡其所能，站在大家身邊，守護農民與勞工，因為有農民勞工，台灣才能一次又一次在風雨中挺立不倒。

韓國瑜表示，再大的風雨也澆不熄庶民的熱情，再黑的夜晚也遮不住庶民的希望，只要大家同心，台灣一定會越走越堅強，越走越光明。