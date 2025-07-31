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川普關稅將出爐 經部「匯率避險專案」揭3方向…最快兩周內上路

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
因應美國對等關稅將出爐，近期新台幣匯率劇烈波動，經濟部中小及新創企業署宣布將推出「匯率避險專案」。圖／本報系資料照片
因應美國對等關稅將出爐，近期新台幣匯率劇烈波動，經濟部中小及新創企業署宣布將推出「匯率避險專案」。圖／本報系資料照片

因應美國對等關稅將出爐，近期新台幣匯率劇烈波動，經濟部中小及新創企業署宣布將推出「匯率避險專案」，主秘李佳瑾31日說明，中小企業專屬遠匯避險的商品，目前跟銀行正在談具體細節，預計將這一、兩周定案上路，可以確定的方向有三個，包括銀行讓利優惠匯率、免收其他名目費用、銀行官網會有避險專區供查詢。

李佳瑾表示，這次推出專案，是希望有一個中小企業專屬的，遠期外匯最容易使用，可以避險操作，所以經濟部有跟一些銀行積極溝通，中小企業專屬遠匯避險的商品。目前跟銀行正在談可行的細節，等確定之後就會盡速公告，預計將於這一、兩周定案上路。目前可以確定的方向有三個。

第一，參與的銀行會提供給中小企業優惠的匯率，銀行會做一些讓利給中小企業。

第二，現行各家銀行標準不一，有些申請遠匯有手續費、或保證費，之後如果有參與中小企業專屬的遠匯避險專案銀行，就不會再收其他名目的費用。

第三，目前中小企業銀行在官網首頁，會做一個中小企業匯率避險專區；之後只要有參與專案的行庫官網，一律都會有避險專區，讓中小企業可以很快找到，也會有專人來做協助。

李佳瑾解釋，經濟部這次跟銀行合作推出「遠匯避險專案」，不是用補貼的方式，而是討論出一個可執行的套裝商品。在優惠匯率的設計上，例如客戶報價匯率加0.03，就可以賣一個比原本價格再好一點；如果是要買便宜一點，那就比如報價再減0.03。讓利三分，大約是這樣的概念，但實際數值是多少，還在洽談中。

李佳瑾提到，將會有一個約定價，倘若銀行願意給到更好的數字，也很歡迎，像是賣的更便宜、或以更高價買進等。現在匯率29點多，中小企業規模不像大企業那麼大，抓大約十萬美金上下，每一筆遠匯的單大約300萬到600萬不等而已，假設300萬乘以0.03，讓利的部分大約到小數點第二位，只是若金額大的時候真的差很多。

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關稅 外匯 美國 經濟部 台美關係 中小企業

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