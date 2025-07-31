台灣關稅放榜倒計時！川普政策體現1態度 連賢明分析談判卡關原因

美國對台灣的對等關稅稅率即將揭曉，倒數計時放榜前，中經院院長連賢明今天表示，美國開給台灣的條件，應該包括開放所有市場，並且要求投資美國，台灣不妨趁此機會，拉拔台灣最弱的服務業，進行品牌投資；同時，過去不講意識型態只講賺錢的時代已經過去，因為從美國對南韓要求就可以發現，美國現在要求「要賺我的錢就要做我的人」。

美國總統川普以關稅談判，迫使南韓政府同意擴大「美韓共同防禦條約」範圍，在南韓承諾對美投資3500億美元之後，川普拍定南韓的對等關稅稅率為15％，如果即將公布的台灣稅率高於15％，都被視為談判失敗，且是利空消息。

連賢明31日參加證交所31日舉辦「壯大台灣資本市場高峰會」，專題演講「台灣企業策略-美國對等關稅和台灣的產業衝擊」，他在前瞻對談中提到，過去「不要講意識型態、大家好好賺錢」的時代已經過去，在川普的政策下，已經變成「你要賺我的錢，就要做我的人」，從美國對南韓的談判要求，明顯看出轉變。

分析台美貿易談判卡關之處，連賢明判斷，應該是在農業，而非汽車關稅，汽車關稅和貨物稅最大問題是稅損，金額不小卻有解決空間，但農業部分牽涉到食安，很容易被解釋為在美國壓迫下放棄國人健康。他認為，台灣的對等關稅應該會落在15～20%區間。稅率高過這區間不論是美國或台灣都沒有好處。

連賢明指出，對等關稅談判除了美國政府要增加收入、增加外國對美投資金額之外，另一目的是創造非中供應，對等關稅另一個目的在創造非中供應鏈，和中國密切的國家都40％往下講，和美國聯盟國家10％開始談。越南是一個最直接例子，轉口貿易的稅率4成、當地生產的稅率2成。

目前台灣的稅率及投資條件均尚未公開，連賢明評估，美國開給台灣的條件會要求開放所有市場，擴大投資，衝擊最大的是汽車、保健食品、農業、金屬扣件，政府可能還在思考如何減緩開放市場對就業市場的影響。