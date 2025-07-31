川普關稅大限逼近 童子賢對高科技業有信心！點名「這」需政府多關心

關稅寬限期將於8月1日到期，台灣關稅卻仍未揭曉。和碩董事長童子賢今天表示，包括印度、日本、南韓都已陸續公布，他也相當關心此議題；他對台灣高科技產業的抗壓力充滿信心，但也期待政府能多關心傳產與農業，思考如何協助這些中小企業。

童子賢今以台北市電腦公會榮譽理事長身分，出席AI WAVE SHOW 2025開幕典禮記者會並致詞。會前接受媒體採訪時指出，台灣是全球科技產業的重要夥伴，同時也是深度參與者，全球都需要台灣的半導體供應鏈來實踐最新科技。因此，他相信台灣高科技產業有能力轉移關稅所帶來的衝擊。

童子賢認為，無論如何，只要產業競爭力在，即使國際上有一些波浪會衝擊台灣產業，還是要持續努力挺過這一波。

但面對關稅風暴山雨欲來，企業界憂心將衝擊台廠出口競爭力。

今天童子賢也說，過去24小時，美國已經宣布包括印度25%與南韓15%對等關稅，接下來的24小時，大家的焦點自然會轉向台灣，他相信只要台灣產業本身具有競爭力，就有辦法度過風浪。但童子賢呼籲，不能只關注科技業，台灣還有傳產、農業、中小企業等，需要政府去思考如何協助他們度過難關。

童子賢今天也被問及大罷免議題，他回應指出，政治不是生活的全部，自己也不是深度參與政治的人，「我在適當時候，有表達我的一些意見，這樣就好」。他表示，今天更願意花時間關注關稅議題。

在AI WAVE SHOW開幕式致詞時，童子賢指出，AI浪潮正全面啟動，台灣不僅已在半導體與硬體領域建立深厚基礎，下一階段將全力從硬體基礎出發，拓展至AI應用與服務的全面參與。這不是造一次浪，而是一次又一次的浪，將改變我們的生活與產業。

但童子賢也提醒，AI的快速滲透將帶來隱私、資料控管與倫理辯論等更多挑戰，這與生物科技的發展相似，未來可能引發人類價值與科技應用的辯論。

由數位發展部指導，數位產業署與台北市電腦公會（TCA）共同主辦的全台最大AI WAVE SHOW（World AI Vision Exhibition）今天在台北世貿一館登場。台北市電腦公會表示，展會主軸為「Connecting Worlds, Visualizing Futures（鏈結世界，預視未來）」，集結200家科技廠商，使用近400個展位，展示多樣化生成式AI（GenAI）、大語言模型（LLM）、代理AI（AgentAI）、物理AI（PhysicalAI）等AI科技與AI解決方案，打造亞太區指標AI科技應用展會。

台北市電腦公會指出，包括AMD、台智雲、台塑、台灣大哥大、宏碁智通、所羅門、微星、微軟、新漢、義隆電、精誠、優必達、PwC資誠、Deloitte勤業眾信、EY安永等國內外科技大廠與諮詢顧問機構，將同步展出AI伺服器、AI算力、AI人形機器人、邊緣AI、ADAS（先進駕駛輔助系統）等超過300項AI產品；並提供智慧製造、智慧移動、健康生活、金融科技等四大領域AI應用解決方案，展現台灣AI產業高度整合能力與國際市場影響力。