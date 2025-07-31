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出乎意料？台積電創1160元天價 盤後鉅額交易價竟跟想得不一樣

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美國對韓關稅降至15% 恐不利台積電？童子賢這樣看

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
AI WAVE SHOW大展31日開幕，童子賢以台北市電腦公會榮譽理事長身分出席。記者吳凱中／攝影
AI WAVE SHOW大展31日開幕，童子賢以台北市電腦公會榮譽理事長身分出席。記者吳凱中／攝影

美國總統川普30日宣布，將對韓國徵收15％關稅稅率，由於韓國與台灣半導體產業高度競爭，市場擔憂台灣對美國關稅稅率若高於15%，恐將影響台積電（2330）等台廠競爭力，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）董事長童子賢31日回應，稅率一定會產生影響，但這是其次的影響，他形容，「台積電靠的是少林寺和尚般辛勤練功」打造出先進製程及應對客戶各種需求的能力。

市場憂心，由於台韓半導體產業高度競爭，如三星與台積電在晶圓代工領域競爭，台灣對美國對等關稅稅率若高於韓國，恐將對台灣半導體產業造成負面影響。

對此，童子賢表示，稅率一定會有影響，但台積電的競爭力在過去十年逐漸成長起來，靠的並不是稅率。他形容，台積電靠的是少林寺的和尚練功，練九陽神功，練得非常的辛勤，稅率一定會產生影響，但是我認為是其次的影響。

童子賢指出，以英特爾（Intel）來說，他是美國公司，他在美國本土生產，因此根本沒有關稅的問題，但是他目前的晶圓代工業務還是打不過台積電。最近甚至市場有傳出消息，英特爾將結束晶圓代工業務。

童子賢強調，所以我就引這個例子來說，稅率有影響，但不是最關鍵的影響，如先進製程的能力、應對客戶各種需求的能力，台積電目前是佼佼者，在全世界的這一場競賽裡面是表現非常優異的這個好學生。

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關稅 美國 川普 童子賢 台積電 半導體 台美關係

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