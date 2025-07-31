台灣關稅揭牌倒數！金管會成立專案小組迎戰 研析金融三業潛在衝擊

美國對台關稅揭牌倒數。金管會主委彭金隆31日在財委會指出，四月高關稅議題確實對台股造成短暫波動，但隨著市場逐步消化訊息、政策效應遞減，金管會將持續維護資本市場穩定，強化風險管理與資訊揭露。

彭金隆說，金管會四月遇到關稅議題，就已成立專案小組，研析關稅變動對銀行、保險、證券等金融三業的潛在衝擊。

據初步評估，對銀行業的直接影響相對較慢、較低，主因銀行處於融資鏈後端，需待產業獲利能力、現金流受損後，才會反映在企業還款能力上。

不同產業受關稅影響的程度差異甚大，也與產線設置地區密切相關。部分跨國企業透過發債等直接金融方式融資，並不高度依賴銀行貸款。

部分中小企業對銀行授信依賴較高，若遭受關稅波及，可能影響償債能力。金管會四月也已透過銀行公會設立協助窗口，對有需求的企業提供必要協助。

立委羅明才進一步詢問，關稅對台股影響？

彭金隆說，關稅議題在4月2日至7日間，對全球資本市場都造成一定程度衝擊，台股亦曾受到影響。

隨著市場吸收訊息、調整結構後，目前各國資本市場對類似消息的反應已與當時不同。他說，全球經濟的不確定性已成常態，金管會已建立相關監測與應變機制，會隨時因應任何衝擊。