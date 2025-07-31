卓榮泰：台美關稅談判結果出爐後 將提特別條例修正案

台美關稅談判進入磋商聯合聲明階段，行政院卓榮泰今天說，可以預期談判結果確立後，對台灣進出口等產業衝擊程度勢將不同於4月的推估，因此待關稅結果出爐後，政府將依據國內經貿情勢以及產業支持需求，再提出特別條例修正案。

因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例日前三讀，根據行政院規劃，其中新台幣930億元用於因應美國對等關稅新政，包括一，提供企業金融支持，提供貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證與中小微企業貸款等融資協助加碼；其次是提升產業競爭力，如輔導及補助業者技術升級、設備汰舊換新，開發高值化、差異化新產品，切入國外重要供應鏈。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，目前對美談判正處於關鍵階段，可以預期談判結果確立後，對台灣進出口產業的衝擊，勢必與政院4月提出韌性特別條例時所推估的不同，因此必須全面性調整特別條例內容和範圍。

卓榮泰說，其中最重要的就是支持產業，因此行政院會在台美最終談判結果確定後，依據國內經貿情勢以及產業支持需求，提出特別條例的修正案。

卓榮泰表示，期待行政、立法兩院就關稅確定後的國際情勢與國內產業需求，雙方繼續努力，尋求合憲合法的程序，完成立法和預算的過程，做出更多努力和貢獻。

因應美國對等關稅衝擊，行政院原提出4100億元的韌性特別條例草案，但在立法院審查時遭到國民黨團刪除行政院撥補台電1000億元，增加全民普發現金1萬元，讓特別條例規模達5450億元。