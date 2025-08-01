公布了！比日韓高「美方宣布台灣關稅20％」 8月7日生效

美國白宮31日在官網行政命令頁面公布各國關稅，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%。

該行政命令中，川普在第一節背景提到，在4月2日解放日簽署的行政命令中，他認定美國長期且龐大的年度貨物貿易逆差，構成異常且重大的威脅，危及美國的國安與經濟，而這項威脅在全部或大部分源自於美國境外。

他表示，已收到多位資深官員的進一步資訊與建議，內容涉及多項議題，包括美國在雙邊貿易關係中持續缺乏互惠，以及外國貿易夥伴不一致的關稅水準與非關稅壁壘，對美國出口、國內製造業基礎、關鍵供應鏈及國防工業基礎所造成的影響。

川普說，他也獲得有關外交、經濟及國家安全事務的更多資訊與建議，包括貿易談判的進展情況、外國採取報復行動的動向，以及在經濟與國安議題上與美國採取一致立場的相關努力。

他說，有些貿易夥伴已經同意，或即將同意，與美國達成具實質意義的貿易與安全承諾，藉此展現其真誠意願，永久消除導致美國宣布國家緊急狀態的貿易壁壘，並在經濟與國安事務上與美國保持一致。

但也有一些貿易夥伴，雖然曾參與談判，但其提出的條件在他看來，並不足以有效解決雙邊貿易關係的不平衡，或在經濟與國安議題上未能與美國充分一致。此外，還有部分貿易夥伴，至今未與美國展開談判，或未採取足夠措施，在經濟與國安事務上與美國達成充分一致。

公布列表中的亞洲各國關稅稅率包括：

台灣：20%

日本：15%

南韓：15%

泰國：19%

越南：20%

菲律賓：19%

緬甸：40%

行政命令第二節提到，修訂後的關稅稅率將自本命令發布後第7天（即8月7日）的美東夏令時間凌晨12時01分起生效。

若貨品已在本命令發布後第7天美東夏令時間凌晨12時01分前，於裝貨港完成裝船，並正處於最終運輸方式的運送途中，且在2025年10月5日美東夏令時間凌晨12時01分前輸入供消費，則適用先前加徵的關稅。