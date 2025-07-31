美國關稅談判期限在即 張麗善喊話：談判不應犧牲農業

美國關稅談判期限明天將屆，但國人迄今仍未知談判內容，身為第一大農業縣的雲林縣長張麗善今天呼籲中央護農，並確保台灣糧食安全，嚴守豬肉、牛肉產地標示等規定，保障食安。

張麗善說，日本選擇開放稻米和部分農產市場，換取美方關稅讓利，這項讓步已在日本國內引發農民與輿論強烈反彈，相較之下，韓國則明確表態將稻米與牛肉作為談判紅線，堅持護農，我國政府雖曾澄清「非所有農產品皆將開放」，但至今仍未作出明確承諾，令人憂心。

她表示，以稻米為例，美國稻米因生產規模大、土地成本低，因此成本低廉，加上供應量驚人，若開放零關稅進口，價格勢必比台灣米低很多，目前台灣米自給率逾95%，為農產品中最高的，也是台灣糧食安全的最後一道堡壘。一旦美國米大量進口，將造成國產米崩盤、重創水稻產業鏈，加速農村凋零，稻米自給率快速下滑，如此破壞性結果將不可逆。

張麗善說，美國點名台灣針對美豬、美牛、馬鈴薯、稻米、基改食品、米酒等設有「不必要的貿易障礙」，包含禁止進口絞牛肉、牛內臟，豬肉則需檢驗萊劑殘留，要求標示產地，皆被美方視為非關稅貿易障礙。而總統賴清德曾投書媒體，承諾將採取具體的步驟解決非關稅貿易障礙，令人擔憂中央政府將農業列入談判籌碼。

張麗善說，美國大量低價冷凍豬肉可能憑藉其成本優勢，在未明確標示產地情況下，大量進口台灣市場，勢必衝擊國產豬肉，雲林縣養豬協會及豬農已表達強烈反對，他們擔憂美國豬肉一旦降低關稅或調整產地標示法規，國人即便想支持台灣豬肉也無法辨識產地，衝擊更大。

張麗善強調，糧食安全就是國家安全，掌握糧食自給才能自主，農業是台灣經濟基礎，中央對外談判關稅一定要堅守立場，妥善規畫風險緩解機制與配套政策，守護農業，期盼中央與地方良性合作，共同因應這場國貿變局。

農業處指出，據美國農業部資料2024年台美整體農產貿易金額達46.7億美元，其中台灣自美國進口農產品金額達到37.8億美元，整體進口農產品有超過5分之1（21%）來自美國，是最大的進口國。