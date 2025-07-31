美關稅大限倒數 各國急求談判解套 台灣遭「榨檸檬」

美國總統川普設定的對等關稅談判最後期限即將到來，距離恢復高額關稅剩不到24小時，美國主要貿易夥伴的高層官員正緊急趕赴華府，試圖在最後一刻達成協議。

作為美國前三大貿易夥伴的加拿大和墨西哥已派出代表團，周三都在與川普政府高層緊密談判。加拿大總理卡尼（Mark Carney）對談判進展態度謹慎，表示「不敢保證一定能在8月1日前完成」。

但川普已在Truth Social發文警告，若未能在8月1日截止日前達成協議，他不會退縮，必將全面推動先前威脅的高額關稅。確切時間為台灣時間週五中午12時01分。

被視為最棘手談判之一的台灣，代表團已奔走數月，爭取美方降低32%關稅，但美方要求台灣全面開放市場，包括大幅增加美國能源、農業品和軍事設備的採購。

知情人士形容，「美國貿易談判代表對台灣像在榨檸檬。在台灣市場准入問題上企圖通吃」。目前，談判沒有突破性進展。賴清德總統現在陷入兩難，接受美方苛刻條件可能產生政治風險，但堅守立場可能在大陸軍事壓力升高之際得罪華府。一位消息人士說，對台灣而言，「惹惱川普的後果可謂生死攸關」。

過去幾周，各國外交官花費大量時間與美國商務部長盧特尼克，以及美國貿易代表葛里爾談判。有人形容盧特尼克是「推動協議的關鍵人物」，但也有許多人表示，他明確告知最終決策權握在川普手中。

知情人士透露，川普不只一次否決盧特尼克等幕僚準備的協議草案，要求他們爭取更多有利於美國的讓步。據悉，川普甚至親自介入部分談判，包括直接參與印度貿易部長和盧特尼克的通話。

川普曾承諾，在暫停對等關稅的90天內簽下90份協議，但談判進展一直很艱難，貿易夥伴一方面希望保護關鍵產業，另一方面也對川普政府前後不一的訊息感到困惑。

以加拿大和墨西哥而言，符合2020年USMCA自貿協定規範的商品被允許豁免，但川普近幾周卻仍在網路上發公開信，威脅對兩國加徵更高關稅。

此外，各國對於哪些關稅會恢復、哪些是新徵、哪些與4月公告的不同，普遍感到混亂。

若要實施與4月版本不同的新關稅，川普必須在周四深夜之前簽署新的行政命令。