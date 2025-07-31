談判有進度！政院：台美已完成技術性磋商 正研議聯合聲明

美國對等關稅大限逼近，台美談判進入關鍵時期，行政院發言人李慧芝今天透露，行政院副院長鄭麗君及談判團隊仍在華府磋商，雙方已完成技術性磋商，就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性及經濟安全議題達成共識，也商討投資採購等台美經貿合作相關議題，並以此進行聯合聲明的磋商。

美國總統川普7月起陸續寄發關稅通知信，近來更公布與多國達成貿易協議，包括台灣鄰國的日本與南韓均與白宮拍板降低對等關稅，從月初的25%降低15％，印度也在30日確定被美祭出25%關稅；倘若最後大限到期未有結果，台灣將被美國課徵32%高額關稅。

針對台美談判進度，行政院發言人李慧芝指出，台美經貿工作小組表示，台美從談判以來，雙方團隊都肯定談判進度持續推進，因為8月1日期限即將到來，美方會在美東時間7月31日跟多國進行談判，雙方談判團隊在時程有限狀況之下，也完成技術性磋商。

李慧芝提到，現已就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性，以及經濟安全議題達成一定共識，也商討投資採購等台美經貿合作相關議題，雙方並以此進行聯合聲明的磋商，但現在還是等待美國政府決策流程，屆時會再向國人報告說明。

目前美方已宣布日韓稅率為15％，媒體追問，台灣是否有信心低於或至少齊平，李慧芝重申，對於雙方聯合聲明已經進行磋商，最終還是要等待美國政府決策流程，有結果一定會向國人報告。

至於政府有沒有可能呼籲那些產業可以即早準備、應變，李慧芝說，談判原則是維護產業利益、國家利益、糧食安全及國人健康，政府談判原則會在這四個底線下進行，政府會堅守立場。