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普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

就等川普公布！政院：台美雙方已在進行聯合聲明磋商

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

美國對等關稅大限將至，且日本及韓國稅率也都已經出來，外界高度關注台灣稅率，對此，行政院發言人李慧芝31日表示，我方已經完成技術性的磋商，雙方就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性及經濟安全議題達成一定的共識也商討了台美投資採購的議題，雙方也以此進行聯合聲明的磋商中，如有進一步消息將對國人宣布。

李慧芝表示，我國談判團隊目前都仍在美國，也還在華府跟美方磋商中，此外，台美經貿工作小組也提到，自台美雙方啟動談判以來，雙方團隊都是肯定談判工作室持續推進的，8月1日的期限將至，美方預計在美東時間7月31日前與多國啟動談判，雙方團隊在時間有限情況之下，我方也已經完成技術性的磋商

李慧芝說明，雙方已就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性及經濟安全議題達成一定的共識也商討了台美投資採購的議題，雙方也以此進行聯合聲明的磋商，現在還是要等美國政府的決策流程，待流程出來屆時會再向國人報告說明。

至於日韓已經公布，我方是否有信心優於日韓，李慧芝說，現在就是要等最終美方公布最終稅率，如果有進一步消息一定會跟國人報告。

此外，是否可以先提醒哪些產業可能有需要因應衝擊，李慧芝說，我方談判都是基於「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」的四項底線來進行，因此我方一定會堅守我們的立場。

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