美國對等關稅大限在即 綠黨團：衷心期盼是正向結果
美國對等關稅大限逼近，美國總統川普宣布對韓國徵收15%的關稅，美國10大貿易逆差國唯獨台灣尚未公布，引發各界關注。民進黨立法院黨團今天表示，無論好壞，無論是否符合社會期待，執政團隊都要端出方案，衷心期盼是正向結果。
8月1日美國對等關稅大限在即，川普今天宣布，美國和韓國達成一項全面且完整的貿易協議，韓國提供對美3500億美元投資，及購買1000億美元能源產品，並同意對韓國徵收15%關稅，川普先前也提到，8月1日起對印度課徵25%關稅。
民進黨團幹事長吳思瑤今天上午在立法院舉行輿情回應記者會，針對關稅大限將屆表示，台灣的談判團隊還在美國，還在磋商，還在努力，目前正靜候結果。無論好壞，執政團隊都要端出方案，無論有無符合社會期待，都要做足準備，談判出來的內容也要送到國會批准，衷心期盼是正向結果。
此外，對於立法院今天協商丹娜絲颱風特別條例，吳思瑤表示，執政黨都在第一線勘災及投入重建，最能掌握及了解災民的需求與心聲，也非常早就要求行政院研議，朝特別條例進行後續的救災及重建相關作為，樂見國民黨支持，雖然慢了一點，期盼不分朝野共同往這個方向努力。
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