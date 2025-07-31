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日韓稅率都15% 學者：台灣稅率15%不難 最大問題是這個

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生認為，如果承諾對美國鉅額投資，國會不埋單，承諾跳票反而面臨懲罰性關稅，問題更大。圖/本報資料照片
亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生認為，如果承諾對美國鉅額投資，國會不埋單，承諾跳票反而面臨懲罰性關稅，問題更大。圖/本報資料照片

關稅大限將屆，繼宣布對日本與歐盟關稅稅率15％後，美國總統川普最新宣布對南韓徵收15％關稅稅率，使得尚未定案的台灣面臨更大壓力。亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生判斷「台灣應該也是15%」，但他說，台灣要拿到15%不難，只要比照日、韓、歐盟擴大對美國投資就有了，困難點在於國會朝小野大，如果承諾對美國鉅額投資，國會不埋單，承諾跳票反而面臨懲罰性關稅，問題更大。

邱達生表示，日、韓、歐盟都15%，不見得對台灣有多大壓力，台灣大概也是15%，問題是要承諾多少投資金額？因為從日韓歐模式來看，都是川普大筆一揮，要求對美國加大投資，而且投資項目也是美國決定，只要同意鉅額投資與採購，就可以拿到15%，「也就是只要拿錢去換，日韓歐談得不算好。」

邱達生表示，如果以日本投資5500億美元、南韓投資3000億美元，歐盟承諾6000億美元，那麼台灣要投資多少才有用？要看川普用什麼標準。邱達生猜測可能有三個標準，一個是用外匯存底、一個是GDP（國內生產毛額）規模，第三個是對美貿易逆差規模，如果是用GDP，對台比較有利，但如果用貿易逆差規模，就非常不利。

邱達生也說，川普談判不一定有邏輯，重要的不是籌碼，而是川普用筆寫多少就是多少，如同兒戲，這種談判對手，令人非常擔憂。

他認為，台灣談判團隊出發前已說要爭取比日韓低，如果比15%高，談判團隊恐無法對國人交代。但如果是用鉅額投資獲得15%，現在國會朝小野大，對外投資的錢要國會通過，恐怕不容易。但如果國會不支持，變成承諾跳票，未來恐將遭川普懲罰性關稅，問題更大。

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