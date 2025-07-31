傳我投資美12兆台幣換15%關稅 傅崐萁：締約要經立院同意

美國總統川普提出對等關稅，8月1日上路，但針對我國稅率卻尚未揭曉。傳出我國政府有意投資4千億美元（約合12兆台幣），換15%關稅稅率。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，我國外匯存底九成買了美債，加上12兆台幣，30兆台幣被搬走後，台灣還剩什麼？跟美國關稅的締約，一定要經過立法院同意。

有報導指出，行政院副院長鄭麗君仍在華府做最後磋商，「彭博」引用消息人士說法，指美方已向台灣透露「最佳稅率關稅」，要求台灣比照日本與南韓，加碼投資美國。為爭取最佳的15%稅率，我國政府有意加碼投資3千億至4千億美元，而美方甚至提出額外要求，包括全面開放美豬美牛，汽車關稅降至5%等。

傅崐萁說，現在以台灣經濟發展，外匯存底5800億美元（約合台幣18兆元），有90％買了美債，國內是否可以忍受，未來經濟有動盪，有足夠家底度過經濟寒冬？面對這麼大的投資，12兆台幣加上18兆台幣，搬走30兆台幣後，台灣到底還剩下什麼？跟美國關稅的締約，一定要經過立法院同意。

傅崐萁強調，國民黨會站在支持政府的立場，但要考量國家能否承受，如果我方自己無法承受，是否應該重啟談判，讓美國充分了解，台灣的每一分、每一釐的出超，都是台灣人民非常辛苦，苦幹實幹所獲得的微薄利潤。85%的產業都是靠外銷，若我方貿然答應，12兆台幣投資美國，18兆台幣的外匯存底（大多）買了美債，萬一其他大的出口貿易夥伴也開始要求台灣做一樣的承諾、一樣的關稅的時候，台灣是否能夠承受？這是整體問題，要全面考量。

傅崐萁表示，美國是很重要的夥伴，過去也協助台灣，留下非常深刻的情感，這是事實，但要考量是否有能力完成協議，我國是否承受得起？企業、產業、人民是否承受得起？不要造成70多年來，台灣累積三代的根基，一朝全都搬空。