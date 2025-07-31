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賴士葆批鄭麗君 像清末李鴻章去簽不平等的馬關條約

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
勞動部準備150億元因應台美關稅談判衝擊的員工保障，藍委批遠遠不夠。圖/本報資料照片
勞動部準備150億元因應台美關稅談判衝擊的員工保障，藍委批遠遠不夠。圖/本報資料照片

台美關稅協商結果尚未出爐，國民黨籍立委賴士葆今日在財委會質詢時指出，外傳台灣的關稅稅率15%的附帶條件，是台灣要對美國投資4000億美元，約當12兆台幣，等於是中央政府總預算4年規模的金額，而且投資項目美國決定；未來要從美國進口10萬輛的車子，等於三分之一的車會從美國進口，他形容代表台灣去談判的副閣揆鄭麗君：「像清末的李鴻章去簽不平等的馬關條約。」

賴士葆並以日本經驗指出，像日本對美國簽的合約，等於90%賺的錢給美國，虧的算自己；賴士葆尤其關心對汽車業的衝擊，他強調，絕對會衝擊汽車零組件的員工、無薪假，甚至停工關廠，並詢問勞動部是否有應對措施。

對此，在財委會上備詢的勞動部政務次長黃玲娜回應，目前已有準備150億元的預算，但賴士葆認為，關稅衝擊恐會使很多汽車零組件等員工被放無薪假、停工關廠，150億怎麼可能夠；黃玲娜再說明，勞動部將積極向產業及公會溝通，倘若不夠，會再向政院爭取，包括無薪假會給予補貼，目前1小時按最低工資計算約有150元。

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