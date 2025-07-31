美對等關稅將執行 十大貿易逆差國唯獨台灣尚未公布

美國對等關稅寬限期的8月1日期限即將到期，美國總統川普已經陸續與美國前十大貿易赤字的國家達成貿易協議，或者公布其關稅數字，目前唯獨少了台灣；有涉外人士分析，川普政府已經進入要求各國用巨額投資換低關稅的階段，就看台灣願不願意接受。

川普政府上台後，以平衡貿易為名宣布對等關稅政策，美國前十大貿易逆差國家也成為美國談判達成貿易協議的重點對象；以去年和美國的貿易逆差金額來排名，分別中國大陸、墨西哥、越南、愛爾蘭、德國、台灣、日本、南韓、加拿大和印度。

其中，美國已經分別與日本、南韓、歐盟（愛爾蘭、德國）和越南達成貿易協議，擬課徵的關稅稅率分別為15%、15%、15%和20%。

在中國大陸方面，美中關稅戰日前休兵，關稅暫緩90天至8月12日生效，不過兩國貿易談判代表日前才在瑞典完成第3輪高層會談，預料將再次展延關稅寬限期。

此外，美國也分別送出關稅通知函給墨西哥、加拿大和印度，擬分別課徵30%、35%和25%，不過川普30日沒有把話說死，指美國和印度還在談判中。

眼看關稅寬限期的期限近在咫尺，在美國去年前十大貿易逆差國中，唯獨台灣的關稅稅率尚未公布，有涉外人士表示，現階段包括日本和南韓都向美國提出非常可觀的投資金額，才能夠換取15%的關稅，台灣勢必也會被要求做出相應的投資，就看台灣願不願意接受。

川普於今年4月初宣布對等關稅政策，當時擬課徵台灣32%的關稅，我國談判代表自此已與美方展開4輪實體關稅談判；我國行政院30日透露，負責對美談判的行政院副院長鄭麗君仍在華府磋商談判，力拚到最後一刻，要爭取最佳關稅條件。