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食藥署放行水產跟關稅有關？ 林靜儀：2018年就有查核機制

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
林靜儀表示，2018年就有查核機制，食藥署放行水產跟關稅無關。記者廖靜清／攝影
林靜儀表示，2018年就有查核機制，食藥署放行水產跟關稅無關。記者廖靜清／攝影

美國關稅戰吵得沸沸揚揚，至今僅向台灣提出「最佳稅率關稅」，但仍未明示具體數字。衛福部食藥署7月30日更新美國水產品輸入規定，內文提到美國水產品已通過我國的系統性查核程序，外界質疑「放行水產換關稅稅率」，衛福部次長林靜儀表示，並不是，2018年即開始實施系統性查核。

關於水產品管制措施，林靜儀指出，自2018年起，我國就開始實施水產品系統性查核，通過系統性查核國家之水產品，可向食藥署申請輸入查驗。7月30日更新美國水產品輸入規定，跟美國關稅談判沒有關係，尤其，食藥署針對肉品、水產品等，本來就有系統性查核機制。

食藥署的官網顯示，水產品（HS Code 03、1604、1605項下產品，且輸入規定為F01或F02）自2018年1月1日起實施系統性查核，通過系統性查核國家之水產品，可向本署申請輸入查驗。已通過系統性查核國家，包括紐西蘭、泰國、澳大利亞、加拿大、立陶宛、印尼、越南、貝里斯、美國。

依食藥署年報顯示，強化管制輸台食用貝類產品，扇貝、生蠔、鮑魚、蛤蠣及淡菜等貝類產品為國人喜愛美食，但貝類產品易受生長及捕撈區水質汙染影響，造成含有貝毒及諾羅病毒等，潛藏安全風險，相關食品中毒案件及國際食品安全警訊時有所聞。

為強化我國食用貝類輸入源頭管理，自2018年1月1日起實施，輸入貝類產品管理進入新階段。根據「食安法」相關規定，出口國必須通過系統性查核， 林靜儀說，網站更新內容剛好在關稅談判時期，只是剛好時間上的巧合，兩者沒有關係。

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