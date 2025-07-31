我端4000億美元對美投資 爭取與日齊平的15％關稅

美國對等關稅大限逼近，台美談判進入最後倒數，行政院透露，副院長鄭麗君仍在華府磋商，努力到最後一刻。據了解，我方端出上看四千億美元的對美投資金額，盼爭取對等關稅與日本齊平的百分之十五稅率。

鄭麗君廿一日前往美國華府，應戰台美第四度實體談判，迄今已逾一周，至今未有任何相關消息傳出，市場對此高度擔憂。鄭原訂廿八日返台，卻臨時調整行程，行政院經貿談判總代表楊珍妮則在日前先行返台。

據透露，鄭麗君延後返台主因，是川普遲未確定最終稅率，鄭為此留在華府待命，也方便與美方第一時間當面溝通，國內各部會則緊盯關稅進度，因應最終結果，盤點各項產業支持方案內容。

談判過程中，日歐已透過大規模投資方案與美國達成百分之十五關稅協議，被視為談判進度推進的關鍵，日本為五五○○億美元、歐盟則為六千億美元；因此，美方亦對我國投資金額加碼有期待，據掌握，台灣對美國投資金額上看三千億至四千億美元。

此外，我方高度關注美國是否會引二三二條款來扼住台灣半導體命脈；消息人士指出，半導體稅率應會暫時適用對等關稅結果，但調查結果出爐後仍有挑戰，戰線會持續延長。

開放市場是談判中的重要關鍵，我方已盤點各類開放項目。衛福部食藥署昨更新美國水產品輸入規定，涉及美國貝類進口，據了解，這項規定的調整，與台美對等關稅談判有關。

行政院發言人李慧芝指出，台灣期盼談判能完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全四項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作兩項目標。

美國關稅談判進入最後關頭，立法院長韓國瑜昨天表示，台灣經濟發展不能只關注台積電等半導體產業，從事高科技人口才一百萬，政府應投注更多資源在千萬勞工、農民身上，這才是提升國家社會力量的根本。面對關稅海嘯，政府應確保農民與基層勞動者，在談判中不被犧牲。北市長蔣萬安說，八月一日期限將至，政府至今沒說明談判進展，他怒批中央「完全不是民主國家應有做法，使產業人民陷極度不確定恐慌當中。」民眾黨主席黃國昌也說，民進黨政府對美關稅談判的黑箱作業，已引發產業界、勞工、農漁民高度不滿。