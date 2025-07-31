美媒：台思考「單打獨鬥」可能性

美國媒體在盤點迄今還沒和川普政府達成貿易協議的主要貿易夥伴時，談到台灣狀況引述知情人士指出，台灣和美國隨時都有可能達成協議，但協議命運取決於美中的瑞典協商，台灣正積極思索無法再仰賴白宮支持時，進入「單打獨鬥新時代」的可能性。

「國會山莊報」（The Hill）指出，目前尚未與美國達成協議的主要貿易夥伴，包括中國大陸、墨西哥與加拿大、南韓、台灣、巴西、瑞士及泰國，並逐一分析各國情況。

在台灣部分，報導引述知情人士指出， 美台官員正進行第四輪會談，隨時都有可能達成協議，美台協議命運可能取決於美中在瑞典舉行的談判。知情人士說，台灣正在準備因應川普弱化與台灣貿易關係、作為與大陸協議一環的情境，同時積極思索台北將無法再依賴白宮支持時，進入「單打獨鬥新時代」的可能性。

外媒報導，賴清德總統原訂8月初出訪中南美洲友邦，且擬過境美國紐約與達拉斯的行程，遭美方拒絕，使外界更加擔憂，川普可能為了與大陸建立強力貿易關係「出賣」台灣。

台灣是美國第七大貿易夥伴，4月被川普宣布徵收32%關稅。根據美國貿易代表署資料，去年美國從台灣進口額超過1,160億美元，對台灣出口額超過420億美元，逆差約740億美元。