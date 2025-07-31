快訊

南橫公路消失了！ 傳出有人車掉入斷裂路面墜谷失蹤

美聯準會再次按兵不動 川普：聽說9月才降息

彭博報導 華府正要求台灣加碼 官員解讀：台灣稅率跟日本一樣15%

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者余弦妙／綜合報導
彭博資訊引述知情人士指出，華府迄今只有對台灣提出「最佳稅率關稅」承諾，但未說明具體數字，台灣官員假設是約略和日本15%稅率一致。航運貿易示意圖。 路透
彭博資訊引述知情人士指出，華府迄今只有對台灣提出「最佳稅率關稅」承諾，但未說明具體數字，台灣官員假設是約略和日本15%稅率一致。航運貿易示意圖。 路透

彭博資訊引述知情人士指出，華府迄今只有對台灣提出「最佳稅率關稅」承諾，但未說明具體數字，台灣官員假設是約略和日本15%稅率一致，但在日本同意投資美國5,500億美元後，美國正要求台灣對美提供更多投資。

行政院昨（30）日表示，負責對美關稅談判的行政院副院長鄭麗君仍留在華府持續磋商，為台灣爭取最佳條件。知情人士表示，我方已釋出談判誠意，但同時也堅持底線，關稅最終稅率就待美國總統川普拍板。

彭博資訊報導，賴清德總統過去一周在政治上遭遇一連串挫折，包括「大罷免」失敗、與傳出遭川普政府拒絕下月過境美國請求，接下來的考驗將是美國設定的關稅緩徵期將在8月1日屆滿。

台灣談判代表已抵達華盛頓近一周，至今仍未有任何貿易相關的公告。知情人士透露，川普團隊迄今只有對台灣提出「最佳稅率關稅」承諾，但沒有具體數字，台灣官員假設為與日本的15%差不多水準，川普團隊正要求台灣擴大投資美國。

知情人士透露，我方談判團隊在先前賴總統提到的原則底線上，已釋出最大誠意，除積極回應美方條件，亦堅守核心產業與國家利益。目前談判已趨近尾聲，關鍵時刻看美方如何拍板。

台灣是與美國首波談判的國家之一，但接近8月1日對等關稅大限，卻也是至今少數仍未揭露新稅率的國家，台美談判猶如走鋼索，在國人對於低稅率的期待與談判讓利之間尋求平衡。

過去台美在「台美21世紀貿易倡議」下，已建立制度性經貿磋商框架，雙方溝通密切，力求在8月1日期限前達成協議。

編輯推薦

關稅 台美關係

延伸閱讀

哈塞特：川普對美國印度談判進度不滿 認為25%關稅有幫助

川普關稅逼出9兆大單…熱議美方要求台灣投資AI園區？噱頭消息真實性引爆論戰

整理包／川普公布關稅名單！26國新舊稅率比較 7國變高了

美上季GDP數據出爐「強勁成長3%」 川普想降息恐更難成真

相關新聞

我端4000億美元對美投資 爭取與日齊平的15％關稅

美國對等關稅大限逼近，台美談判進入最後倒數，行政院透露，副院長鄭麗君仍在華府磋商，努力到最後一刻。據了解，我方端出上看四...

彭博報導 華府正要求台灣加碼 官員解讀：台灣稅率跟日本一樣15%

彭博資訊引述知情人士指出，華府迄今只有對台灣提出「最佳稅率關稅」承諾，但未說明具體數字，台灣官員假設是約略和日本15%稅...

美媒：台思考「單打獨鬥」可能性

美國媒體在盤點迄今還沒和川普政府達成貿易協議的主要貿易夥伴時，談到台灣狀況引述知情人士指出，台灣和美國隨時都有可能達成協...

食藥署公布8月12日起美國水產檢附文件就可輸台 林靜儀：非因應關稅

美國對等關稅談判進入最後倒數，據傳我方端出上看4000億美元對美投資金額，爭取關稅稅率與日本相同，為15％。衛福部食藥署...

放行水產換關稅稅率？ 食藥署突公布美國水產輸入規定

美國對等關稅公布在即，台美談判進入最後倒數，據了解，我方端出上看4千億美元對美投資金額，盼爭取對等關稅稅率與日本齊平15...

「不能只關注台積電」關稅談判最後關頭 韓國瑜：政府應多關注勞工、農民

美國關稅談判進入最後關頭，立法院長韓國瑜今天表示，台灣經濟發展不能只關注台積電等半導體產業，從事高科技人口才一百萬，政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。