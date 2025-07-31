彭博報導 華府正要求台灣加碼 官員解讀：台灣稅率跟日本一樣15%

彭博資訊引述知情人士指出，華府迄今只有對台灣提出「最佳稅率關稅」承諾，但未說明具體數字，台灣官員假設是約略和日本15%稅率一致，但在日本同意投資美國5,500億美元後，美國正要求台灣對美提供更多投資。

行政院昨（30）日表示，負責對美關稅談判的行政院副院長鄭麗君仍留在華府持續磋商，為台灣爭取最佳條件。知情人士表示，我方已釋出談判誠意，但同時也堅持底線，關稅最終稅率就待美國總統川普拍板。

彭博資訊報導，賴清德總統過去一周在政治上遭遇一連串挫折，包括「大罷免」失敗、與傳出遭川普政府拒絕下月過境美國請求，接下來的考驗將是美國設定的關稅緩徵期將在8月1日屆滿。

台灣談判代表已抵達華盛頓近一周，至今仍未有任何貿易相關的公告。知情人士透露，川普團隊迄今只有對台灣提出「最佳稅率關稅」承諾，但沒有具體數字，台灣官員假設為與日本的15%差不多水準，川普團隊正要求台灣擴大投資美國。

知情人士透露，我方談判團隊在先前賴總統提到的原則底線上，已釋出最大誠意，除積極回應美方條件，亦堅守核心產業與國家利益。目前談判已趨近尾聲，關鍵時刻看美方如何拍板。

台灣是與美國首波談判的國家之一，但接近8月1日對等關稅大限，卻也是至今少數仍未揭露新稅率的國家，台美談判猶如走鋼索，在國人對於低稅率的期待與談判讓利之間尋求平衡。

過去台美在「台美21世紀貿易倡議」下，已建立制度性經貿磋商框架，雙方溝通密切，力求在8月1日期限前達成協議。