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放行水產換關稅稅率？ 食藥署突公布美國水產輸入規定

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署稍早突更新美國水產品輸入規定，內文稱美國水產品已通過系統性查核程序，8月12日起，輸入美國水產品，包括甲殼動物、罐頭蝦及螃蟹等多項產品，檢附官方文件後始可輸入。本報資料照片
衛福部食藥署稍早突更新美國水產品輸入規定，內文稱美國水產品已通過系統性查核程序，8月12日起，輸入美國水產品，包括甲殼動物、罐頭蝦及螃蟹等多項產品，檢附官方文件後始可輸入。本報資料照片

美國對等關稅公布在即，台美談判進入最後倒數，據了解，我方端出上看4千億美元對美投資金額，盼爭取對等關稅稅率與日本齊平15%。衛福部食藥署29日更新美國水產品輸入規定，內文稱美國水產品已通過系統性查核程序，8月12日起，美國輸入水產品，包括甲殼動物、罐頭蝦及螃蟹等多項產品，檢附官方文件後即可輸入。

根據「食安法」相關規定，出口國必須通過系統性查核，食藥署才會受理該國產品輸入查驗申請，此次公布美國水產品通過系統性查核程序，被外界解讀為產品即將輸入台灣，可視為放寬對美水產品限制。

衛福部次長林靜儀表示，食藥署針對肉品、水產品等，本就有系統性查核機制，本案「在討論關稅前就在規畫」，並非突然公布，只是時間上巧合，且系統性查核與相關產品是否輸入台灣「沒有畫上等號」，只是省去逐案查廠流程。未通過系統性查核的國家，若要輸入相關產品，必須逐一查廠，通過之後則是檢附文件申請查驗登記。

食藥署發布「美國水產品輸入規定」，貿易代碼HS03、1604、1605，即「魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物」，「已調製魚類及魚子醬」，及「調製、冷藏、罐頭蝦及螃蟹」三大類產品逐批檢附美國國家海洋暨大氣總署輸入我國水產品官方證明文件，向食藥署申請輸入查驗合規定後，即可輸入。

據了解，我方端出上看四千億美元的對美投資金額，盼爭取對等關稅與日本齊平的15％稅率。行政院副院長鄭麗君21日前往美國華府，應戰台美第4度實體談判，迄今已逾1周，至今未有任何相關消息傳出，市場對此高度擔憂。鄭原訂28日返台，卻臨時調整行程，行政院經貿談判總代表楊珍妮則在日前先行返台。

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