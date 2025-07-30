「不能只關注台積電」關稅談判最後關頭 韓國瑜：政府應多關注勞工、農民

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜。記者許正宏／攝影
立法院長韓國瑜。記者許正宏／攝影

美國關稅談判進入最後關頭，立法院長韓國瑜今天表示，台灣經濟發展不能只關注台積電等半導體產業，從事高科技人口才一百萬，政府應投注更多資源在千萬勞工、農民身上，這才是提升國家社會力量的根本。

韓國瑜今天出席二○二五年亞洲農民組織的創新與永續國際論壇活動。韓國瑜致詞時分享，他過去在台北農產擔任總經理時，看到辦公室牆上掛著「農為國本」四個字匾額，心裡時常感慨萬千，世界各國的農民朋友都是肚子朝著地、背朝著天，不怕吃苦、不怕艱難地耕作。

韓國瑜說，台灣、日本、韓國及世界各地的農業環境，現在都面臨極端氣候及美國關稅貿易戰的極大挑戰，宛如兩股海嘯襲捲而來，讓農民組織及農民朋友們飽受巨大壓力。

韓國瑜接續提到，除了政府推展農業之外，還有一個非常重要的支柱，就是農民組織。農民組織不僅是連結農業生產與消費市場之間的橋樑，更扮演帶領農民持續創新、永續思維，面對各種嚴峻挑戰的關鍵角色。

韓國瑜表示，台灣政府發展經濟不光只關注台積電等半導體產業，台灣一千一百萬勞動力人口，高科技人口大約僅約一百萬不到，剩下約一千萬勞動力裡，有勞工、自由業、農民等，每一個產業都能成為台灣之光。

韓國瑜說，政府目光不應只關注在大企業、大財團，因為股票上市的大公司，經營體質強壯，可以透過自己的力量去拓展市場，政府只要做到能關注企業，幫企業排除發展障礙即可。然而政府應該投注更多資源，在農民、勞工身上，讓他們得到真正的溫暖和照顧，這才是提升國家社會力量的根本。

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