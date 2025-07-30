美國關稅恐衝擊農業 徐巧芯點出3關鍵：沒保障恐倒一片

美台關稅稅率至今未公布，立法院長韓國瑜今表示，面對關稅海嘯，政府應確保農民與基層勞動者，在談判中不被犧牲。國民黨立委徐巧芯今接受聯訪時說，對於農民權益，有3大重點需關注，否則台灣農業恐元氣大傷，就算爭取到較佳關稅，恐怕整個產業都要倒一片。

徐巧芯今出席國家鐵道博物館第一階段開幕典禮，會後接受聯訪時表示，她質詢時提出幾個比較大的項目，首先就是農民權益，先前與巴拉圭簽署相關協議友好時，放棄肉品的關稅，使得豬農非常不滿，令人擔心許多事。

第一，政府對於基改食品進入台灣是否會有堅持；第二，所有農業包含豬肉等農產品，是否會零關稅，這是應該要保障的，不能零關稅，對產業會有衝擊；第三，美國進口來台的豬牛肉，是否能繼續標示產地來源，為了食安不該放寬。

徐巧芯指出，就農業來說，上述3點非常重要，否則對台灣農業會元氣大傷，並直言「就算爭取到比較好的關稅稅率，恐怕整個產業都要倒一片」。

針對能源部分，徐巧芯說，現在已與阿拉斯加簽了LNG天然氣，但會導致台灣成本上漲，油價上漲，電價自然上漲，前陣子討論台電不斷，虧損要撥補1000億等，要如何透過購買便宜油電，讓整體中油、台電成本下降，進而達到損益兩平，不再需要補貼，這部分不能因為希望美國在關稅上降低，就使我們（台灣）在油價、電力不斷上漲，會非常大程度影響民生。

徐巧芯表示，盼政府除了談關稅，還要告訴社會需付出哪些代價、產業會如何受衝擊、要補貼協助哪些產業、給予多少時間及金額等。