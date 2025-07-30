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台美關鍵時刻！對等關稅大限將至 政院：鄭麗君仍在華府應戰
美國對等關稅大限將至，台美談判進入關鍵時刻，外媒彭博報導指出，川普團隊迄今僅向台灣提供了1個「最佳稅率關稅」承諾，但未給具體關稅稅率。行政院並未給出過多說明，但透露，行政院副院長鄭麗君仍在美國華府磋商。
行政院發言人李慧芝強調，我方持續秉持「深化台美經貿關係」、「雙方互利互補」的兩個原則進行談判，期盼談判能完成「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」的四項任務。
她說，盼藉此達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作的兩項目標。
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