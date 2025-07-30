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關稅大限將至 蔣萬安怒轟中央陷產業人民不確定恐慌中
美台關稅稅率至今未公布，北市長蔣萬安本周市政會議對於8月1日期限將至，政府至今沒說明談判進展，反而可從媒體看到其他國家談判的進度。蔣怒批中央「完全不是民主國家應有做法，使產業人民陷極度不確定恐慌當中。」
對於美國實施對等關稅，8月1日的最後期限將至，蔣萬安昨天市政會議在最後臨時動議時，蔣萬安主動提到台美關稅的憂心。
蔣萬安說，兩天以後，就是美國實施對等關稅期限，亞洲很多國家都已和美國談定關稅，但政府至今沒說明我們談判的進展，反而從媒體上可以看到其他國家的談判進度，批評這完全不是一個民主國家應有的做法，使產業及人民陷於極度不確定恐慌中。
蔣萬安提到，如果台美關稅最後結果對於產業界衝擊太大，希望行政院和立法院盡快研擬出緩解衝擊的對策。已經通過的因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例，也應該盡速送請總統府發布施行。
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