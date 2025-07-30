美對等關稅大限將至！政院：鄭麗君仍在華府磋商談判 努力到最後一刻

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國對等關稅大限將至，行政院30日透露，負責對美談判的行政院副院長鄭麗君仍在華府磋商談判，力拚到最後一刻，要爭取最佳關稅條件。

台美談判已邁入最後一哩路，外界除關注最終稅率高低，台灣在談判過程中有多少讓步、對產業衝擊都將是關注焦點。美國總統川普7月7日以來，已致函許多貿易夥伴，並公布各國最新關稅稅率，但台灣遲遲沒有上榜。

外界關注鄭麗君是否已回台灣，行政院發言人李慧芝指出，鄭麗君仍在美國華府磋商。

李慧芝也再次強調，我方持續秉持「深化台美經貿關係」、「雙方互利互補」的兩個原則進行談判，期盼談判能完成「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」的四項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作的兩項目標。

編輯推薦

關稅 台美關係

延伸閱讀

政院：鄭麗君仍在華府磋商 盼達貿易平衡等目標

「談了什麼都不知道」關稅還沒出…930億補貼先上桌！網酸：發錢給人民沒錢

對等關稅何時出爐？ 知情人士：鄭麗君仍在華府磋商中

與美第4輪談判...鄭麗君率團展新一輪磋商 政院曝：盼解決貿易分歧

相關新聞

我端4000億美元對美投資 爭取與日齊平的15％關稅

美國對等關稅大限逼近，台美談判進入最後倒數，行政院透露，副院長鄭麗君仍在華府磋商，努力到最後一刻。據了解，我方端出上看四...

食藥署公布8月12日起美國水產檢附文件就可輸台 林靜儀：非因應關稅

美國對等關稅談判進入最後倒數，據傳我方端出上看4000億美元對美投資金額，爭取關稅稅率與日本相同，為15％。衛福部食藥署...

放行水產換關稅稅率？ 食藥署突公布美國水產輸入規定

美國對等關稅公布在即，台美談判進入最後倒數，據了解，我方端出上看4千億美元對美投資金額，盼爭取對等關稅稅率與日本齊平15...

「不能只關注台積電」關稅談判最後關頭 韓國瑜：政府應多關注勞工、農民

美國關稅談判進入最後關頭，立法院長韓國瑜今天表示，台灣經濟發展不能只關注台積電等半導體產業，從事高科技人口才一百萬，政府...

美國關稅恐衝擊農業 徐巧芯點出3關鍵：沒保障恐倒一片

美台關稅稅率至今未公布，立法院長韓國瑜今表示，面對關稅海嘯，政府應確保農民與基層勞動者，在談判中不被犧牲。國民黨立委徐巧...

黃國昌批關稅談判黑箱、823再惡罷 籲賴總統道歉

針對近期對美關稅談判與「823大惡罷」爭議，時代力量立委黃國昌今日在核三延役投同意活動，接受媒體聯訪時痛批民進黨執政後「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。