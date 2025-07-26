大罷免後揭曉關稅？美台貿易談判持續中 陳時中：尋找最佳切入點

美國總統川普日前宣布澳洲同意開放進口美國牛肉，示警其他國家未開放國家。在美國對全球的關稅戰下，日、韓關稅都有進度，我國關稅稅率尚未公開，國人不只等待今日大罷免結果，也等候關稅進度。行政院政務委員陳時中表示，整個政府都為產業利益跟人民健康著想著想，希望有最佳切入點。

陳時中今日下午出席「114年強化社會安全網績優人員及團體頒獎典禮」，他受訪表示，早上已經完成大罷免投票，「這是今天最重要的一件事情」，選舉、罷免、創制、複決是憲法賦予人民的重要權利，是民主制度的一環。雖然大家有不同的支持對象、不同理念，但是相互競爭才是民主常態，希望大家都能夠做自己靈魂的主人。

至於目前我國與美國的關稅談判進度，是否即將公佈消息？陳時中說，行政院針對各種狀況研擬最佳對策，大家都團結一心。行政院副院長鄭麗君、行政院政務委員楊珍妮等，都陸陸續續到美國會見高層談判，一切都是站在國家、產業的利益，以及國民健康，以及美國貿易平衡著想，希望找到我國最佳切入點。