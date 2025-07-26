快訊

「村長」詹江村具名檢舉 苦苓、謝金河挨告違反選罷法

泰國、柬埔寨衝突延燒第3國 寮國逮「10柬武裝分子」非法越界

當場解職！花蓮驚傳選務人員「民眾私章蓋A4紙」 選委會出手了

大罷免後揭曉關稅？美台貿易談判持續中 陳時中：尋找最佳切入點

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
右為行政院政務委員陳時中、左為衛福部次長呂建德。記者李青縈／攝影
右為行政院政務委員陳時中、左為衛福部次長呂建德。記者李青縈／攝影

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

美國總統川普日前宣布澳洲同意開放進口美國牛肉，示警其他國家未開放國家。在美國對全球的關稅戰下，日、韓關稅都有進度，我國關稅稅率尚未公開，國人不只等待今日大罷免結果，也等候關稅進度。行政院政務委員陳時中表示，整個政府都為產業利益跟人民健康著想著想，希望有最佳切入點。

陳時中今日下午出席「114年強化社會安全網績優人員及團體頒獎典禮」，他受訪表示，早上已經完成大罷免投票，「這是今天最重要的一件事情」，選舉、罷免、創制、複決是憲法賦予人民的重要權利，是民主制度的一環。雖然大家有不同的支持對象、不同理念，但是相互競爭才是民主常態，希望大家都能夠做自己靈魂的主人。

至於目前我國與美國的關稅談判進度，是否即將公佈消息？陳時中說，行政院針對各種狀況研擬最佳對策，大家都團結一心。行政院副院長鄭麗君、行政院政務委員楊珍妮等，都陸陸續續到美國會見高層談判，一切都是站在國家、產業的利益，以及國民健康，以及美國貿易平衡著想，希望找到我國最佳切入點。

關稅 美國 川普 鄭麗君 陳時中 台美關係

延伸閱讀

不放棄大罷免投票...桃7旬失智中風男跌倒街頭 警車助回家

今罷免投票日 新北傳出4起違反選罷法事件

川普：將寄出近200封通知信 關稅10-15%或更少

關稅收入3000億 川普：先還國債考慮退稅

相關新聞

大罷免後揭曉關稅？美台貿易談判持續中 陳時中：尋找最佳切入點

美國總統川普日前宣布澳洲同意開放進口美國牛肉，示警其他國家未開放國家。在美國對全球的關稅戰下，日、韓關稅都有進度，我國關...

【總編開箱】大罷免後 台灣能迎來安心的台美關稅結果？

26日的大罷免結束後，國人接下來首要面對的現實是，美國總統川普發動的全球關稅戰，台灣最後談判結果何時揭曉？賴政府與美方談的結果，是讓民眾安心、還是憂心？

工商界：希望關稅低於日韓

副總統蕭美琴昨（25）日出席工商協進會會員大會時表示，我談判團隊持續在華府談判中，為我國產業爭取最佳利益。工商協進會理事...

中經院：台灣關稅估落在15-20%

面對8月1日對等關稅協商大限，外界關注台灣是否會比照日本模式，以高額讓利爭取關稅下調。中華經濟研究院院長連賢明昨（25）...

蕭美琴「台美持續談判中」 郭智輝：首要任務穩定匯率

副總統蕭美琴昨日指出，我國的談判團隊目前仍持續在華府談判中，為我國產業爭取最佳利益；經濟部長郭智輝則表示，匯率對於出口商...

預防針？郭智輝：機械公會說關稅不重要 匯率比較重要

日本對美國關稅談判，談出15％稅率，是目前亞洲最低，台美關稅談判則還沒有結果，距離8月1日時間剩不到1周。經濟部長郭智輝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。