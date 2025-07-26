中經院：台灣關稅估落在15-20%

面對8月1日對等關稅協商大限，外界關注台灣是否會比照日本模式，以高額讓利爭取關稅下調。中華經濟研究院院長連賢明昨（25）日表示，政府已與美方進行多輪談判，初步研判台灣關稅落點可能在15%至20%間，各國談判條件應視經濟體規模與優勢而定，不可能完全照搬他國模式。

中經院昨日舉辦「『2025產業新局：關稅與地緣風險下的策略布局』台灣採購經理人營運展望研討會」。連賢明指出，日本日前與美國達成協議，關稅約在15%左右，並搭配高達5,500億美元的基金投資與市場開放等讓利條件，這些安排已對台灣談判形成壓力，不過日台經濟規模相差甚大，日本人口約台灣五倍，各國應有不同談判空間與策略。

連賢明表示，中經院早在4月即預測台美關稅可能在15%至20%，目前對此預測仍具信心，政府已針對能源、產業合作、進口開放與非關稅障礙等議題與美磋商，汽車項目也可能納入談判籌碼，關稅讓利並非單向壓力，美方若課徵過高稅率，亦將不利自身通膨控制。

至於是否擔心台灣關稅高於日本造成競爭劣勢，連賢明認為，關鍵在於整體談判布局與籌碼使用，例如台積電赴美投資1,600多億美元，已為我方創造良好條件，有助縮小與日本落差。

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