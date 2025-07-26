工商界：希望關稅低於日韓

副總統蕭美琴昨（25）日出席工商協進會會員大會時表示，我談判團隊持續在華府談判中，為我國產業爭取最佳利益。工商協進會理事長吳東亮會前接受採訪時提到，當然希望我國關稅愈低愈好，只要低於日本與韓國等主要競爭國家就會比較有利。

蕭副總統表示，我談判團隊仍在華府談判，為台灣產業爭取利益，以及台美未來在科技、經濟產業等各領域深化合作機會。

除了美國，政府這幾年也積極推動新南向政策，開拓新的機會。希望未來能以大帶小，讓台灣整體產業均衡發展。政府也會透過跨部會合作，推動AI智慧化、數位與淨零轉型等方案，避免中小微型企業在這波全球局勢挑戰中被邊緣化，與新興科技產業並肩成長，共同強化台灣整體經濟韌性。

吳東亮說，我國與美國對等關稅已進行第四輪實體談判，台灣外銷強勁、出超大幅成長，特別是半導體受AI趨勢帶動，反使談判更為困難。

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