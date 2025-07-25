蕭美琴「台美持續談判中」 郭智輝：首要任務穩定匯率

副總統蕭美琴昨日指出，我國的談判團隊目前仍持續在華府談判中，為我國產業爭取最佳利益；經濟部長郭智輝則表示，匯率對於出口商有較大影響，因此，經濟部將穩定匯率列為首要任務。

蕭美琴昨日出席「中華民國工商協進會第二十六屆第四次會員大會」時表示，過去數十年來，台灣面臨許多全球性的逆風及亂流，包含當年的石油危機、ＷＴＯ參與及全球地緣政治的重新排列組合。過去，台灣經常是被動因應全球的變化，現在則是主動盤點自己的籌碼、政策，在過去幾年全球產業布局、風險分散及全球化的過程中，台灣也在不同領域建構了新的夥伴關係。

針對美貿易談判議題，蕭美琴則表示，我國談判團隊目前仍持續在華府談判中，除了為台灣產業爭取利益，也希望台美在科技、經濟產業等各領域，有深化合作的機會。除了美國，政府也積極推動新南向政策，並分別跟英國、加拿大簽訂貿易和經濟夥伴協定，開拓新的機會。

近來匯率波動大，也讓許多企業相當憂心。郭智輝指出，匯率是不能操縱的，再加上現在美國三○一條款已經在關注台灣匯率，央行恐怕也無法影響我國匯率，但要穩定匯率還有很多方法，像是經濟部與銀行界合作，設計新的「套裝型匯率避險商品」，事前鎖定匯率，降低風險。

業者也積極跟郭智輝反應，「電價不能再漲！」因此，行政院也提出了特別條例，向立法院爭取一千億元預算，希望能還給台電。台電為了穩定物價、配合國家政策，承擔了六千億元的成本。希望每年補一千億元，但去年與今年的提案都遭刪除。

郭智輝說，電價問題是目前最迫切的挑戰。

他也請教了工總、商總，希望他們能協助與電價審議委員會溝通，看是否能讓電價調一點，以弭平台電的虧損，但他們幾乎都說「不可能」。

對於美國對等關稅進展，工商協進會理事長吳東亮昨日受訪提到，希望我國關稅越低越好，也期待我國代表能夠努力替我們爭取最有利的條件。至於心中是否有一個數字，他認為，只要低於日本與韓國等主要競爭國家就會比較有利，並呼籲政府在出口成本增加下，提供補助與融資支持，協助產業共同度過挑戰。

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