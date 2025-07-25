預防針？郭智輝：機械公會說關稅不重要 匯率比較重要
日本對美國關稅談判，談出15％稅率，是目前亞洲最低，台美關稅談判則還沒有結果，距離8月1日時間剩不到1周。經濟部長郭智輝25日表示，談判團隊還在華盛頓奮鬥，並透露他去機械公會拜訪，機械公會說關稅不重要，重要的是匯率，在國內銀行的協助下，經濟部下周將可提出適合中小企業規避匯率風險的套裝商品。
郭智輝25日出席工商協會進會員大會，並專題演講「因應國際經貿情勢變化 協助產業提升競爭力」。
郭智輝說，他去機械公會拜訪，機械公會說關稅不重要，重要的是匯率；匯率波動對出口商的影響很大，今年1月新台幣對美元匯率是32.808，一直到7月，升值到28.8兌一美元，7月初遠期外匯競出現27元價位，「這非常可怕」，預期心理、市場禿鷹匯率快速升值的主要原因。
郭智輝表示，第一要務是要穩定匯率，當然，匯率是不可操縱，央行十年來持續被美國關注是否有操縱新台幣匯率，但穩定匯率還有其他很多方法，經濟部近期與國內很多銀行密集討論，希望可以推出金融商品，協助中小企業做匯率避險，預計下周就能推出。
台美關稅談判方面，郭智輝表示，能談到多少關稅，8月1日就能確定，關稅談判小組不會影響國內產業利益，不會只好了出口產業，卻損及其他產業利益，談判小組正在前線努力，幕僚也都在努力中。
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言