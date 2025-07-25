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美歐貿易協議不妙？川普一句話澆冷水 再點名「這國家」也難談攏

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預防針？郭智輝：機械公會說關稅不重要 匯率比較重要

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝25日出席工商協進會會員大會專題演講，提到下周就會推出金融商品協助中小企業避險。記者曾吉松／攝影
經濟部長郭智輝25日出席工商協進會會員大會專題演講，提到下周就會推出金融商品協助中小企業避險。記者曾吉松／攝影

日本對美國關稅談判，談出15％稅率，是目前亞洲最低，台美關稅談判則還沒有結果，距離8月1日時間剩不到1周。經濟部長郭智輝25日表示，談判團隊還在華盛頓奮鬥，並透露他去機械公會拜訪，機械公會說關稅不重要，重要的是匯率，在國內銀行的協助下，經濟部下周將可提出適合中小企業規避匯率風險的套裝商品。

郭智輝25日出席工商協會進會員大會，並專題演講「因應國際經貿情勢變化 協助產業提升競爭力」。

郭智輝說，他去機械公會拜訪，機械公會說關稅不重要，重要的是匯率；匯率波動對出口商的影響很大，今年1月新台幣對美元匯率是32.808，一直到7月，升值到28.8兌一美元，7月初遠期外匯競出現27元價位，「這非常可怕」，預期心理、市場禿鷹匯率快速升值的主要原因。

郭智輝表示，第一要務是要穩定匯率，當然，匯率是不可操縱，央行十年來持續被美國關注是否有操縱新台幣匯率，但穩定匯率還有其他很多方法，經濟部近期與國內很多銀行密集討論，希望可以推出金融商品，協助中小企業做匯率避險，預計下周就能推出。

台美關稅談判方面，郭智輝表示，能談到多少關稅，8月1日就能確定，關稅談判小組不會影響國內產業利益，不會只好了出口產業，卻損及其他產業利益，談判小組正在前線努力，幕僚也都在努力中。

關稅 台美關係

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