中經院連賢明：台關稅仍估15%至20% 未來恐也被要求開放市場

美國對等關稅預計8月1日上路，台灣關稅談判結果卻仍未揭曉，中華經濟研究院長連賢明今（25）日表示，中經院早在4月時就預測關稅落在15%至20%，目前，中經院對這個預測還是抱持信心，認為就是會落在15%至20%，甚至可能與日本的15％相近或相同。

美日達成貿易協議，美國總統川普指出，日本承諾對美投資5500億美元再加上同意開放市場，換取美國降低對其課徵的關稅稅率。基於日本已與美方敲定關稅協議，讓台灣後續與美方的談判，面臨與其他亞洲國家比較的壓力，也牽動台灣出口與外貿動能，備受產業界關注。

今日連賢明出席中經院活動，受訪時表示，仍對政府談判團隊有信心，中經院截至目前，仍維持4月所預測的，台灣關稅落在「15%至20%」之間，但也期待談得愈低愈好，相信政府談判團隊都還在努力，談出與日本相近、甚至相同的稅率並非不可能。

但是，針對外界關注台灣是否需要仿效日本，在談判中提出開放市場與投入基金等條件以換取15%關稅優惠？連賢明說，這樣的作法，確實可能帶來國際間的比較壓力，美國可能也會要求台灣開放市場。

不過他也強調，考量到日本在經濟規模與人口數上遠高於台灣，若從人均資源分配的角度來看，實際上對台灣的壓力並沒有想像中那麼沉重。連賢明舉例，日本人口規模是台灣約5倍以上，雖然5500億美元投資額看來相當龐大，但換算為日本的5分之1，「假設把它除以5，事實上，相對壓力就小很多」。

他並樂觀提及，基於台積電已宣布投資1650億美元（約新台幣4.8兆元）投資於美國先進半導體製造，「這個其實是對台灣來講，整體談判上是非常有利的」，預期政府談判團隊也會將日本的關稅數字納入評估，避免台灣面臨過高的關稅壓力，且若美方課徵的關稅過高，其實對美國自身的通膨未必有利，他相信美方也會有此考量，希望大家對談判有信心和耐心。

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