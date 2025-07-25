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台美關稅談判進度不明…澳洲放寬美牛 葛如鈞籲政府早因應

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國貿易代表署年初曾點名台灣應廢除美牛禁令、放寬萊豬萊克多巴胺殘留值。圖為民眾在美式賣場選購美國牛肉。聯合報資料照
美國貿易代表署年初曾點名台灣應廢除美牛禁令、放寬萊豬萊克多巴胺殘留值。圖為民眾在美式賣場選購美國牛肉。聯合報資料照

澳洲宣布放寬美國牛肉的進口限制，美國總統川普說，其他禁止進口美國牛肉的國家要注意了。國民黨立委葛如鈞表示，不論是澳洲的例子，或是日本的例子，顯然市場的開放，或本來不能進口的要調整，是有可能發生的，政府應提前因應，不要只做政治不做國事。

我方與美國的關稅談判仍在進行，但進度不明。面對美國關稅衝擊，美國總統川普4月曾批評美澳牛肉貿易失衡，因此澳洲放寬美牛進口限制，被認為是緩和雙方貿易談判氣氛。

葛如鈞說，這次關稅談判，大家都非常憂心，政府應對非常黑箱，荒腔走板。一開始川普宣布時，關稅只是議題之一，另外還有匯率操縱跟非關稅壁壘，談判目的就是希望能夠開放市場。談到現在快到8月，台灣過去在有些產業如汽車或特定產業，確實可能存在關稅或非關稅的壁壘，很有可能都成為美國政府瞄準要開放的對象，也包括晶片產業。

葛如鈞表示，政府除了情緒表態，一下子說關係最好，一下子說氣氛良好，一下子說樂觀，慢慢的開始不樂觀，到底有哪些產業是需要準備的，政府並沒有事前溝通。8月最後期限就要來臨，看看日本談完後顯然又有變數，且付出巨大代價，要投資美國5500億美元，包含非常多產業要開放零關稅。

葛如鈞指出，民間已有預測，可能農業、畜牧業相關或許會受到影響，談判過程中，這些產業有沒有被美方提到？政府是不是就算談不下來，或者就算最後談下來，現在也都應該要做好準備，朝野可以一起來針對未來可能的變因討論跟因應，但現在完全沒有任何消息透露，其實就是黑箱談判。非常擔憂如果結果不如人意，誰要來承擔衝擊。

葛如鈞強調，作為公僕以及作為監督政府的在野黨，敦促政府要及早做好因應，不要為了大罷免刻意隱瞞，或是壓住應提前做好預備的工作。

葛如鈞也說，作為中華民國國民，不希望我方非常驕傲的農業受到影響，因為台灣的農業一向是非常優質的，有非常多認真努力工作的農民，藍營執政縣市也有非常多是農業大縣。不論是澳洲的例子，或是日本的例子，顯然市場的開放，美國進口的關稅降低，或者本來不能進口的要調整成進口，從其他國家的案例看起來是有可能發生的，雖然不願意看到發生，但確實有發生的機率，政府應提前因應。

葛如鈞呼籲，如果可以朝野一致，放下手上的爭端，不要只做政治不做國事，其實是有機會可以透過事前的因應來減低衝擊。

川普 關稅 澳洲 葛如鈞 台美關係

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