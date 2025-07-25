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台美關稅談判進入倒數！中經院估關稅落點介於15%至20%

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
中華經濟研究院院長連賢明受訪。胡順惠攝
中華經濟研究院院長連賢明受訪。胡順惠攝

台美關稅談判進入最後倒數，中華經濟研究院院長連賢明25日表示，距離8月1日談判大限只剩幾天，日本日前已與美方敲定關稅協議，台灣後續談判勢必面臨來自美日模式的壓力，不過，台灣早已就各項議題積極準備，研判我方最終關稅水準可能落在15%至20%之間，與日本相近甚至相同並非不可能。

連賢明受訪指出，雖然日本在談判中開出包括開放市場與動用5,500億日圓基金等條件換取15%關稅，外界擔憂台灣是否也得仿效。他表示，確實會因此帶來國際比較的壓力，但日本的規模與人口本就遠高於台灣，「以人均換算，壓力其實沒有大家想像中那麼大」。

對於台灣關稅是否可能比日本高、影響競爭力，連賢明說，中經院早在今年4月即預測台灣最終關稅會落在15%至20%，目前對這項判斷仍具信心。

他坦言：「當然越低越好，政府也確實非常努力在談。」至於能否「讓利」到日本的程度，他指出，雙方談判已進行至第三、第四輪，除了能源、產業合作、開放進口與貿易障礙等議題，也傳出包括汽車項目也可能納入談判範疇。

他也強調，美國雖對多項產品課徵高額關稅，但對其自身通膨也不見得有利，這也是台灣在談判中可以運用的論點之一，此外，台積電（2330）赴日投資金額高達1,600億美元，這對談判而言是一項實質籌碼，有助於拉近台美與日美之間的差距。

對於談判時程與結果，他保守表示：「應該再過幾天就會有結果了，請大家耐心等候，說實在的，我現在也還不知道。」

關稅 台美關係

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