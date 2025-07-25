日關稅25％下調15％ 趙少康：美國主權基金最可笑

美國總統川普日前發文，已和日本達成關稅協議，從原先25％降到15％。中廣前董事長趙少康今早陪國民黨立委賴士葆車隊掃街時，受訪表示，日本付出一大堆，最好笑的是主權基金，完全喪權辱國。

趙少康表示，日本的關稅看起來是從25%降到15%，但是日方也付出一大堆，最好笑的是主權基金，「不是日本的主權基金，是日本在美國設的美國主權基金。」美國要以投資這、投資那，總計5大項目都是美國制定。

他說，更荒謬是90%利潤是給美國，「我去投資、哪有說賠是我賠，賺是90%美國拿去。」這是喪權辱國，留下黑手黨的買路錢。此外，美國要求韓國投資4000億元美金去買美國主權基金，韓國拒絕了，那台灣到底承受了什麼？

趙少康說，台灣除了匯率漲13、14％，要在阿拉斯加投資天然氣、買頁岩油，台積電要投資1000多億元美金，那還同意了什麼？為什麼都不敢講？日本堅持汽車、稻米關稅，韓國堅持農業和半導體，印度堅持農業和乳製品，為什麼民進黨不敢講？

他說，7月26日之後立法院沒有監督，民進黨就不用管農民、基因改造豆漿進校園，這就是民進黨的打算嗎？

賴士葆說，現在最擔心的是美國會要求台灣農產品零關稅，喜歡吃的雞腿、棒棒腿，這個是20%的關稅，別忘了還有農民，全面開放美國米的話，台灣30萬農民怎麼辦？「這個美國稻米一斤30塊，我們的稻米一斤50塊，會全垮。」

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