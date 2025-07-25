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副總統：台美談判持續進行 盼取得貿易平衡與產業利益

中央社／ 台北25日電
副總統蕭美琴。記者曾吉松／攝影
副總統蕭美琴。記者曾吉松／攝影

台美本週展開新一輪實體談判，副總統蕭美琴表示，談判團隊還在華府繼續談判，談判代表具高度的拚搏精神、責任感和使命感，不間斷地在取得貿易平衡和台灣產業利益，並爭取台美在科技和產業深化合作的機會。

蕭美琴今天出席工商協進會會員大會致詞表示，在挑戰來臨時，台灣企業一次又一次挺身而出，包括當年的石油危機、參與世界貿易組織（WTO）以及全球地緣政治快速重組等變化。

蕭美琴表示，現在的世界也很不平靜，面臨外部的貿易戰和科技戰，台灣處於全球地緣政治和產業競爭最激烈的核心地區，但擁有產業奠定多年的基礎，在激烈競爭關鍵時刻，讓台灣扮演全球不可或缺角色。

在全球情勢快速發展下，蕭美琴表示，期待台灣扮演穩定的角色，過去台灣經常是被動因應，現在則是主動盤點籌碼和政策，以及可以和國際結合的空間，近年在全球產業布局、風險分散和全球化趨勢下，台灣也在不同地區建構新的夥伴關係。

談及與美國關稅談判，蕭美琴表示，談判團隊現在還在華府繼續談判，談判代表具有高度的拚搏精神、強烈的責任感和使命感，幾乎是24小時不間斷地在取得貿易平衡和台灣產業利益，並爭取未來台美在科技、經濟和產業等領域的深化合作機會。

除了美國之外，蕭美琴表示，台灣近年推動新南向政策，同時也和英國、加拿大等國簽訂貿易經濟夥伴協定，在國際情勢變動下，訪台的國際友人深化與台灣夥伴關係的意願也更加積極、強烈，雖然遭遇全球亂流，卻也替台灣開拓新的機會。

蕭美琴表示，工商協進會長期扮演政府和產業溝通的橋樑，也是串聯台灣產業實力的重要平台，希望未來能夠以大帶小，台灣整體產業發展能夠均衡，不只是高科技，還有許多中小微型企業、百工百業，大家都能在變局中找到新的機會。

蕭美琴強調，政府也透過跨部會合作，掌握AI趨勢的新契機，推動AI智慧化、數位化、淨零轉型等方案，確保中小企業在世界變局中不被邊緣化，而是能與新興科技產業並肩成長，共同強化台灣經濟韌性。

關稅 蕭美琴 台美關係

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