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川普關稅戰 稻農怕米價崩 花農剉咧等

聯合報／ 記者蔡維斌黃于凡潘奕言尤聰光林琮恩／連線報導

美國與日本、菲律賓敲定關稅，日、菲將擴大美國稻米等農產品進口。農民憂心台美關稅談判，美國農產品大舉輸台會對農業帶來難以預測的衝擊，讓農民成犧牲品，呼籲政府務必站在農民立場考量。

外界猜測，美方列為貿易障礙的美豬、美牛標示，我國恐將取消；美方也希望我國鬆綁美豬牛瘦肉精的殘留容許量。胸腔內科醫師蘇一峰說，情勢看來放寬國內美豬牛政策恐「退無可退」，建議政府應善盡告知義務，做好風險溝通，向民眾說明瘦肉精風險，尤其有肝腎、心臟疾病患者須留意瘦肉精累積造成的健康風險，以及吃多少可能導致身體不適等科學數據，待政策上路後，民眾也要多留意自身健康狀況。

台東縣農會理事長楊招信說，台東稻米栽種面積六三四二公頃，年產量逾四萬公噸，若台美關稅談判要大幅擴大進口稻米配額，一定衝擊台東稻米相關產業發展，甚至可能造成稻米價格崩跌。

「日本都要增購美國稻米了，相信台灣也會，誰叫我們是盟友。」青農曾慶芝說，美豬進口就是最好的例子，何況這次關稅談判，勢必要有所犧牲，台灣農畜業是美方談判籌碼選項，若真要進口美國米，台東稻米自然受影響，影響程度則視進口量多寡。

吳姓農民說，台東池上、關山、鹿野及卑南稻米都走精緻路線，只要把關品質，美國米是否進口，不用太擔心。

嘉義縣青農總會長張翠玲說，農民還在努力颱風後重建，不希望開放大量進口，希望優先保護農民權益。雲林麥寮林姓養豬戶說，面對未來大宗飼料玉米及豬、雞等大量進口所帶來的衝擊，如果毫無緩衝餘地，將對農業帶來難以預測的衝擊，這是大家所憂心的。

屏東張姓農民稱，台灣農業人口老化、老農凋零，青農遇到颱風等天災就倒一批，如果未來關稅問題不盡人意，恐嚴重打擊台灣農業；陳姓花農說，美國關稅對台灣花卉影響最大的應是蝴蝶蘭，依目前各國情形來看，關稅都在百分之十以上，讓不少花農都「挫咧等」。

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