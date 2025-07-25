川普關稅戰 藍憂開放內臟恐繼續割肉

行政院副院長鄭麗君率團與美方進行第四輪關稅談判，國民黨主席朱立倫昨說，如果開放「內臟」等市場，國人的反應一定會非常的激烈。

美國學者預估，台灣面臨的關稅稅率約介於百分之十五至百分之廿之間，但即使台美達成協議，半導體關稅的威脅仍令人擔憂。

哈德遜研究所國際經濟專家華特斯對中央社表示，由美日談判結果看來，他預估，台灣的關稅稅率大約落在百分之十五至百分之廿之間。台日之間的差別在於，「我們已經知道美國在汽車關稅上的做法，但目前還不清楚會如何處理半導體關稅」。華特斯說，即使美國和台灣協議即將達成，「半導體關稅的威脅仍令人擔憂」。

星展集團資深經濟學家馬鐵英分析，台灣最大挑戰是半導體關稅稅率。但從日本經驗來看，台灣要爭取優惠稅率，並非不可能。汽車是日本對美國的主要出口產業之一。

朱立倫昨被問及美國總統川普在社群說，關稅如果要降低就要開放市場，日本已經開放農產品市場，台灣是不是也要開放，之前討論內臟問題，會不會也在清單上？

朱立倫回應，他相信對民進黨來說，這一次錯誤戰略，會讓台灣犧牲非常的大。全世界沒有像我們還沒有開始談判，就已經把台積電送出去，一九八家企業到美國大肆的採買、大肆的投資，王牌盡出。

朱立倫說，如果開放內臟，開放這些市場，他相信一定會對國人的健康造成影響，國人的反應一定會非常的激烈。

國民黨立院黨團昨舉行記者會批評民進黨談判黑箱，不讓國人與國會了解談判進度，也不與相關產業討論。台灣人民要知道關稅到底割了多少肉？又付出什麼代價？

國民黨團副書記長許宇甄表示，台美關稅談判正如火如荼進行，國人對於談判內容一無所知，國會也無權了解談判內容，相關產業遭排除在外。行政院從未交代進度如何，都在黑箱進行。台灣產業的犧牲非常大，還要繼續割肉給美國嗎？民進黨政府應盡快告訴人民關稅談判的真實狀況，共同研商提出解決方案。

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