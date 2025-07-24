開放美豬牛淪關稅談判籌碼 醫嘆「退無可退」：3類民眾多留意健康
美國總統川普近期動作頻繁，公布多國關稅比率，對台灣關稅目前尚未公布，但外界猜測，我國必須將被美國貿易代表署（USTR）列為貿易障礙的美豬牛標示取消，才有望換取低關稅，保障國內企業發展。美國未禁止畜牧業使用瘦肉精，我國臨床醫師指出，若放寬標示勢在必行，未來除政府應做好風險溝通，有肝、腎、心臟疾病民眾，也必須留意瘦肉精累積造成的健康風險。
台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，關稅談判雖還在進行中，但美方立場明確，要我國放寬汽車、肉品、農產品等貿易限制，才能換取降低關稅，情勢看來「退無可退」，未來國內美國豬牛政策有可能放寬，建議政府應善盡告知義務，向民眾說明瘦肉精風險，吃多少可能導致身體不適等科學數據，待政策上路後，民眾也要多留意自身健康狀況。
蘇一峰表示，肝、腎疾病患者，代謝功能較差，若吃下含瘦肉精肉品，劑量容易在體內累積，過去已有諸多研究顯示，瘦肉精會增加心臟負擔，雖不致於造成嚴重疾病，但可能導致心悸等心臟相關症狀，也可能增加腎臟負擔，引發腎臟病或讓腎病惡化。另，有動物研究顯示，瘦肉精會影響生殖，不過在人體是否有類似效應，目前尚無實證。
瘦肉精成份為交感神經興奮劑，蘇一峰說明，供人類使用的交感神經興奮劑，通常具專一性，只作用在特定區塊，例如氣喘藥物就是一種交感神經興奮劑，但只在氣管發生作用，這類交感神經興奮劑，若無專一性，作用在心臟時，會導致心臟負擔增加，導致心悸、心臟衰竭、心悸梗塞等症狀，或讓血壓升高。瘦肉精不是為了成為藥物而設計，因此不具專一性，有增加心臟負擔風險。
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