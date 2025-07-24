對美關稅談判不明 國民黨團疑：台灣人到底又要割多少肉

美國針對我國的對等關稅稅率尚未出爐，行政院也拒對外透露談判進度。國民黨立院黨團今日舉行記者會，批民進黨談判黑箱，不讓國人與國會了解談判進度，也不與相關產業討論，共同研商解決方案。台灣人民要知道關稅到底讓了多少步？割了多少肉？又付出什麼代價？民進黨執政後變成黑箱和密室慣犯。

目前台美關稅談判進度、內容均不明。國民黨團今舉行記者會，翻出前總統蔡英文、賴清德總統過去所言。2014年3月28日蔡英文主張：「立法院有義務制定完整的法律以確保行政部門必須遵循民意、嚴守透明原則，同時落實國家對外貿易談判上從開啟談判、談判過程到談判結果協議的審議，均有國會參與。」

賴清德在2014年3月21日也說過：「一個對台灣政治、經濟層面影響深遠的協議，在事前以黑箱作業的方式，未審慎評估各行各業所受到的衝擊，就送入國會，這就是獨裁心態。」

這次負責關稅談判的行政院副院長鄭麗君在2014年5月擔任立委時，也表示過：「經貿談判有關資訊具備重大公益性與即時性，政府機關於受理資訊公開之請求時，應及時處理，並告知救濟管道，以避免經貿談判淪為密室政治。」

國民黨團副書記長許宇甄表示，台美關稅談判正如火如荼進行，國人對於民進黨政府對外談判內容一無所知，國會也無權了解談判內容，相關產業遭排除在外。行政院不斷跳針聲稱「一切都在進行中」，從未交代進度如何，被課徵關稅多少，完全都在黑箱進行。

許宇甄指出，台美關稅對台灣經濟的衝擊，大致可分為三個層面來看。一是一般中小企業和國安相關產業。二是匯率在短短幾周上漲了13%，這對出口產業衝擊相當的大。三是美國進口關稅為何？倘若從零關稅談起，這將對台灣農業帶來衝擊，還要繼續割肉給美國嗎？

許宇甄說，我方已將台積電送給美國，現也有198家企業前往美國投資，台灣產業的犧牲非常大，民進黨政府不該繼續黑箱操作，應該盡快告訴人民關稅談判真實狀況，共同研商提出解決方案。民進黨官員面對國民黨立委質詢，只會反覆背誦「只要符合科學證據、國際標準、國際經貿規範、求取平衡」，句句空泛，不敢保證會守住底線，台灣人完全沒有發聲權利，這就是民進黨口中的民主、尊重民意？台灣人民要知道關稅到底讓了多少步？割了多少肉？付出什麼代價？

許宇甄指出，民進黨過去最愛喊「國會監督」、「社會參與」，蔡英文、賴清德、鄭麗君過去都強調不可密室、獨裁。現在的民進黨政府剛好相反。民進黨口中的談判策略毫無透明度，有可能將導致2020年開放萊豬的覆轍，保證「清楚標示、國際標準」，結果都沒做到。

許宇甄質疑，民進黨是否想故技重施，開放美牛內臟、絞肉和基改食品進口，放到孩子們的餐桌？美國對日本關稅下降到15%，台灣若想拿到同樣關稅，是要犧牲農業、工業、製造業，還是國人的健康？人民和國會已不能容忍民進黨黑箱、密室慣犯。

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