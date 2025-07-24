快訊

726罷免倒數！吳宗憲拒表態「藝人不應該公開政治立場」 親曝原因

開幕才3天…台中豐原烤鴨店疑食物中毒14人送醫 食安處稽查：勒令停業

台新新光金控誕生 還有哪些難關要闖才能成就偉大？

關注台美關稅進展 行政院揭2目標、4任務

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台美本周展開第四輪對等關稅實體磋商，行政院發言人李慧芝24日於行政院會後記者會表示，談判團隊現在正在華府，本周有新一輪談判，若有新進展都會適時說明，並依法執行相關程序。

美國和日本日前達成15%貿易協議，形同為其他主要貿易夥伴鋪路，尤其有助於美國促成和南韓和台灣等受個別產業關稅威脅的國家達成協議。南韓青瓦台已表示，正在「參考」美日協議內容，以因應自身談判。南韓已面臨美國汽車關稅壓力，若美方也對半導體也加徵關稅，衝擊恐怕更大。

外界關注台灣關稅進展，李慧芝指出，談判團隊秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補2原則，希望完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全等4項任務，期盼能達成促進台美雙邊貿易平衡、增進台美在科技與國安等多元領域合作等2大目標。

美國總統川普在社群平台也指出：「只有在對方願意開放市場，我才會調降關稅。否則，關稅會更高！日本市場現在開放了（史上頭一遭）！美國企業將迎來大爆發！」

關稅 台美關係

延伸閱讀

世大運我奪銀遭陸搶賀電 卓揆：看清中共口蜜腹劍、虛情假意

美台關稅 賴總統：秉持兩原則談判

與美第4輪談判...鄭麗君率團展新一輪磋商 政院曝：盼解決貿易分歧

傳台美關稅32%？ 行政院駁：謠言不可取 本周將再磋商

相關新聞

與美第4輪關稅談判 朱立倫：如開放內臟市場國人反應一定非常激烈

行政院副院長鄭麗君率團與美方進行第4輪關稅談判，國民黨主席朱立倫今早回應媒體可能「開放市場」時說，如果開放「內臟」這些市場，國人整個的反應一定會非常的激烈。

影／美對台關稅懸而未決 朱立倫批政策錯誤讓籌碼盡失

罷免投票倒數，國民黨主席朱立倫上午到汐止與黨籍立委廖先翔在大同路、新台五路口拜票。對於美日達成協議，美國將對日本課徵15%關稅，日本將對美大幅投資，並開放其國內汽車、稻米及其它農產品貿易市場。朱立倫表示目前執政黨的策略是錯誤的，台灣在談判初期就已付出過多。

學者分析關稅 開放農產壓力大

美國總統川普宣布與日本談判結果，中經院長連賢明昨（23）日表示，從日本、印尼關稅結果來看，東南亞和台日韓被劃成不同區域，...

美台關稅 賴總統：秉持兩原則談判

賴清德總統昨（23）日表示，行政院副院長鄭麗君正於華府進行第四輪關稅實體談判，將秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補兩原則...

賴總統：鄭麗君正在華府進行第4輪談判

我方持續與美國進行關稅談判，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會指出，政府持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的...

台灣稅率若比日本高 工具機等產業恐完蛋

美國宣布日本關稅稅率降至百分之十五，台灣機械公會理事長莊大立昨表示非常擔憂。業內多位產業領袖都表示，未來如果台灣適用稅率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。