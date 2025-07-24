關注台美關稅進展 行政院揭2目標、4任務

台美本周展開第四輪對等關稅實體磋商，行政院發言人李慧芝24日於行政院會後記者會表示，談判團隊現在正在華府，本周有新一輪談判，若有新進展都會適時說明，並依法執行相關程序。

美國和日本日前達成15%貿易協議，形同為其他主要貿易夥伴鋪路，尤其有助於美國促成和南韓和台灣等受個別產業關稅威脅的國家達成協議。南韓青瓦台已表示，正在「參考」美日協議內容，以因應自身談判。南韓已面臨美國汽車關稅壓力，若美方也對半導體也加徵關稅，衝擊恐怕更大。

外界關注台灣關稅進展，李慧芝指出，談判團隊秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補2原則，希望完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全等4項任務，期盼能達成促進台美雙邊貿易平衡、增進台美在科技與國安等多元領域合作等2大目標。

美國總統川普在社群平台也指出：「只有在對方願意開放市場，我才會調降關稅。否則，關稅會更高！日本市場現在開放了（史上頭一遭）！美國企業將迎來大爆發！」

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