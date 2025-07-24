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影／全民等著開「關稅盲盒」？藍委批政府黑箱談判蓋牌

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞

國民黨立委許宇甄翁曉玲上午在立法院黨團舉行「讓我們一起打破關稅黑箱 保護幼童 救回民主」記者會，許宇甄表示這場牽涉國計民生、產業命運、財稅結構的重大協議，政府都沒有交代進度，我們的關稅到底是多少一切都在黑箱進行，政府應該盡快告訴人民具體的狀況，而不是全民等著開「關稅盲盒」。

國民黨立委許宇甄（左）、翁曉玲（右）上午在立法院黨團舉行「讓我們一起打破關稅黑箱 保護幼童 救回民主」記者會，許宇甄表示這場牽涉國計民生、產業命運、財稅結構的重大協議，政府都沒有交代進度我們的關稅到底是多少一切都在黑箱進行。記者林俊良／攝影
國民黨立委許宇甄（左）、翁曉玲（右）上午在立法院黨團舉行「讓我們一起打破關稅黑箱 保護幼童 救回民主」記者會，許宇甄表示這場牽涉國計民生、產業命運、財稅結構的重大協議，政府都沒有交代進度我們的關稅到底是多少一切都在黑箱進行。記者林俊良／攝影
國民黨立委許宇甄（左）、翁曉玲（右）上午在立法院黨團舉行「讓我們一起打破關稅黑箱 保護幼童 救回民主」記者會，許宇甄表示這場牽涉國計民生、產業命運、財稅結構的重大協議，政府都沒有交代進度我們的關稅到底是多少一切都在黑箱進行。記者林俊良／攝影
國民黨立委許宇甄（左）、翁曉玲（右）上午在立法院黨團舉行「讓我們一起打破關稅黑箱 保護幼童 救回民主」記者會，許宇甄表示這場牽涉國計民生、產業命運、財稅結構的重大協議，政府都沒有交代進度我們的關稅到底是多少一切都在黑箱進行。記者林俊良／攝影
國民黨立委許宇甄（左）、翁曉玲（右）上午在立法院黨團舉行「讓我們一起打破關稅黑箱 保護幼童 救回民主」記者會，許宇甄表示這場牽涉國計民生、產業命運、財稅結構的重大協議，政府都沒有交代進度我們的關稅到底是多少一切都在黑箱進行。記者林俊良／攝影
國民黨立委許宇甄（左）、翁曉玲（右）上午在立法院黨團舉行「讓我們一起打破關稅黑箱 保護幼童 救回民主」記者會，許宇甄表示這場牽涉國計民生、產業命運、財稅結構的重大協議，政府都沒有交代進度我們的關稅到底是多少一切都在黑箱進行。記者林俊良／攝影

關稅 許宇甄 翁曉玲 國民黨 台美關係 對等關稅

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