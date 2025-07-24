聽新聞
0:00 / 0:00
與美第4輪關稅談判 朱立倫：如開放內臟市場國人反應一定非常激烈
行政院副院長鄭麗君率團與美方進行第4輪關稅談判，國民黨主席朱立倫今早回應媒體可能「開放市場」時說，如果開放「內臟」這些市場，國人整個的反應一定會非常的激烈。
廖先翔罷免案26日投票，廖先翔與支持者今早在汐止大同路一段和新台五路口，向過往人車打招呼，尋求支持並投下不同意票。朱立倫8時30分左右也到場，與廖先翔等人在路口問候民眾。
朱立倫接受媒體訪問時，有人提問美國川普總統在社群說，關稅如果要降低，就要開放市場。日本已經開放農產品市場，台灣是不是也要開放，之前討論內臟問題，可能也在清單上面的看法。
朱立倫表示，他相信對民進黨來說，這一次錯誤的戰略，錯誤的策略，會讓我們犧牲非常的大。全世界沒有像我們一開始談判，還沒有開始，就已經把台積電送去，把198家企業到美國大肆的採買，大肆的投資，所以已經王牌盡出。
朱立倫說，再加上今天的關稅還是32%，還沒有談出來（新）結果，相信台灣是面對最嚴峻的挑戰。如果開放了內臟，開放這些市場，他相信一定會對國人的健康（造成影響），以及國人整個的反應一定會非常的激烈。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言