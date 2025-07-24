與美第4輪關稅談判 朱立倫：如開放內臟市場國人反應一定非常激烈

行政院副院長鄭麗君率團與美方進行第4輪關稅談判，國民黨主席朱立倫今早回應媒體可能「開放市場」時說，如果開放「內臟」這些市場，國人整個的反應一定會非常的激烈。

廖先翔罷免案26日投票，廖先翔與支持者今早在汐止大同路一段和新台五路口，向過往人車打招呼，尋求支持並投下不同意票。朱立倫8時30分左右也到場，與廖先翔等人在路口問候民眾。

朱立倫接受媒體訪問時，有人提問美國川普總統在社群說，關稅如果要降低，就要開放市場。日本已經開放農產品市場，台灣是不是也要開放，之前討論內臟問題，可能也在清單上面的看法。

朱立倫表示，他相信對民進黨來說，這一次錯誤的戰略，錯誤的策略，會讓我們犧牲非常的大。全世界沒有像我們一開始談判，還沒有開始，就已經把台積電送去，把198家企業到美國大肆的採買，大肆的投資，所以已經王牌盡出。

朱立倫說，再加上今天的關稅還是32%，還沒有談出來（新）結果，相信台灣是面對最嚴峻的挑戰。如果開放了內臟，開放這些市場，他相信一定會對國人的健康（造成影響），以及國人整個的反應一定會非常的激烈。 新北市立委廖先翔今早與支持者在汐止大同路一段、新台五路口，向過往人車打招呼，尋求支持並投下不同意票。朱立倫也到場，與廖先翔等人在路口問候民眾。記者邱瑞杰／攝影 國民黨主席朱立倫今到新北汐止，陪立委廖先翔站路口反罷免，接受媒體訪問時說，如果開放內臟市場，相信國人的反應一定會非常的激烈。記者邱瑞杰／攝影

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