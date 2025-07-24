影／美對台關稅懸而未決 朱立倫批政策錯誤讓籌碼盡失

罷免投票倒數，國民黨主席朱立倫上午到汐止與黨籍立委廖先翔在大同路、新台五路口拜票。對於美日達成協議，美國將對日本課徵15%關稅，日本將對美大幅投資，並開放其國內汽車、稻米及其它農產品貿易市場。朱立倫表示目前執政黨的策略是錯誤的，台灣在談判初期就已付出過多。

朱立倫表示將台積電和眾多企業推向美國市場進行投資，讓198家企業到美國大肆的採買，導致籌碼盡失、台灣現在面臨最嚴峻的挑戰，若未來也開放進口美牛內臟，一定會對國人健康造成衝擊。朱立倫再批大罷免是賴清德總統為了一己之私，想要一人獨裁，再加上柯建銘想要當立法院長，導致台灣民主的墮落，呼籲選民26日出門投下反對罷免的選票。 國民黨主席朱立倫（中）上午到汐止和黨籍立委廖先翔在大同路、新台五路口拜票，呼籲選民投下不同意罷免票。記者林澔一／攝影 國民黨主席朱立倫（中）上午到汐止和黨籍立委廖先翔（右）拜票，針對與美關稅議題，朱立倫批執政黨的策略錯誤，台灣在談判初期就已付出過多，導致籌碼盡失。記者林澔一／攝影

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