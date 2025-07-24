快訊

大考中心認命題「不夠周延」 分科測驗歷史科第14題全面送分

GD「我會再回來」確定11月登台北大巨蛋！日期曝光主辦開口了

獨／注意！她擁4G不限速吃到飽 被電銷1句話術「變限速」還少了優惠

影／美對台關稅懸而未決 朱立倫批政策錯誤讓籌碼盡失

攝影中心／ 記者林澔一／新北市即時報導

罷免投票倒數，國民黨主席朱立倫上午到汐止與黨籍立委廖先翔在大同路、新台五路口拜票。對於美日達成協議，美國將對日本課徵15%關稅，日本將對美大幅投資，並開放其國內汽車、稻米及其它農產品貿易市場。朱立倫表示目前執政黨的策略是錯誤的，台灣在談判初期就已付出過多。

朱立倫表示將台積電和眾多企業推向美國市場進行投資，讓198家企業到美國大肆的採買，導致籌碼盡失、台灣現在面臨最嚴峻的挑戰，若未來也開放進口美牛內臟，一定會對國人健康造成衝擊。朱立倫再批大罷免是賴清德總統為了一己之私，想要一人獨裁，再加上柯建銘想要當立法院長，導致台灣民主的墮落，呼籲選民26日出門投下反對罷免的選票。

國民黨主席朱立倫（中）上午到汐止和黨籍立委廖先翔在大同路、新台五路口拜票，呼籲選民投下不同意罷免票。記者林澔一／攝影
國民黨主席朱立倫（中）上午到汐止和黨籍立委廖先翔在大同路、新台五路口拜票，呼籲選民投下不同意罷免票。記者林澔一／攝影
國民黨主席朱立倫（中）上午到汐止和黨籍立委廖先翔（右）拜票，針對與美關稅議題，朱立倫批執政黨的策略錯誤，台灣在談判初期就已付出過多，導致籌碼盡失。記者林澔一／攝影
國民黨主席朱立倫（中）上午到汐止和黨籍立委廖先翔（右）拜票，針對與美關稅議題，朱立倫批執政黨的策略錯誤，台灣在談判初期就已付出過多，導致籌碼盡失。記者林澔一／攝影

關稅 美國 朱立倫 大罷免 台積電 廖先翔 台美關係 對等關稅

延伸閱讀

罷免攻防傳暴力 朱立倫：譴責激進行為用最大智慧止住大惡罷

德國世大運疑對岸人員欲搶我部長賀電 朱立倫：非常非常生氣

基隆萬人反罷免痛批賴清德 朱立倫：陳水扁、蔡英文都不會如此做

基隆反罷免藍造勢白相挺！謝國樑聲援 黃國昌、朱立倫、韓國瑜將登台

相關新聞

與美第4輪關稅談判 朱立倫：如開放內臟市場國人反應一定非常激烈

行政院副院長鄭麗君率團與美方進行第4輪關稅談判，國民黨主席朱立倫今早回應媒體可能「開放市場」時說，如果開放「內臟」這些市場，國人整個的反應一定會非常的激烈。

影／美對台關稅懸而未決 朱立倫批政策錯誤讓籌碼盡失

罷免投票倒數，國民黨主席朱立倫上午到汐止與黨籍立委廖先翔在大同路、新台五路口拜票。對於美日達成協議，美國將對日本課徵15%關稅，日本將對美大幅投資，並開放其國內汽車、稻米及其它農產品貿易市場。朱立倫表示目前執政黨的策略是錯誤的，台灣在談判初期就已付出過多。

學者分析關稅 開放農產壓力大

美國總統川普宣布與日本談判結果，中經院長連賢明昨（23）日表示，從日本、印尼關稅結果來看，東南亞和台日韓被劃成不同區域，...

美台關稅 賴總統：秉持兩原則談判

賴清德總統昨（23）日表示，行政院副院長鄭麗君正於華府進行第四輪關稅實體談判，將秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補兩原則...

賴總統：鄭麗君正在華府進行第4輪談判

我方持續與美國進行關稅談判，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會指出，政府持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的...

台灣稅率若比日本高 工具機等產業恐完蛋

美國宣布日本關稅稅率降至百分之十五，台灣機械公會理事長莊大立昨表示非常擔憂。業內多位產業領袖都表示，未來如果台灣適用稅率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。