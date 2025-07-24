台灣稅率若比日本高 工具機等產業恐完蛋

美國宣布日本關稅稅率降至百分之十五，台灣機械公會理事長莊大立昨表示非常擔憂。業內多位產業領袖都表示，未來如果台灣適用稅率高於日本，甚至政府以台幣升值作為談判手段，雙邊夾殺下，台灣產業不僅沒得玩，恐怕都要完蛋。

莊大立指出，美國是台灣機械設備最大出口國，希望台灣關稅能低於日本，一旦高於日本，台灣勢必喪失競爭力，美國市場恐將拱手讓人，「大家都在剉咧等」。

台灣機械今年以來對美國出口值持續成長，目前出口美國占台灣整體出口比重已攀升至近三成，穩居台灣機械出口第一大市場。

相較於日本關稅降至百分之十五，莊大立更擔心政府在與美國談判時，美國要求以台幣匯率升值作為條件，「台幣匯率如果持續升值，那麼台灣機械設備及工具機產業根本就沒得玩了」。

美國與中國大陸為台灣機械出口的前兩大市場，莊大立指出，日本的產品比較高階，過去匯率沒有大幅升值前，台灣與日本還有約三至四成的價差，如今匯率狂升，價差幾乎都沒有了，部分日本產品甚至比台灣還便宜。

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