賴總統：鄭麗君正在華府進行第4輪談判

我方持續與美國進行關稅談判，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會指出，政府持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的兩個原則進行談判，也期盼能完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的四項任務，以達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作的兩項目標。

賴清德向民進黨中常委提到，「此時此刻，行政院副院長鄭麗君跟談判團隊正在美國華府，進行第四輪的關稅實體談判」。

針對美國已宣布與日本對等關稅降至百分之十五，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，台灣談判團隊壓力倍增，盼國人給支持。國民黨主席朱立倫昨天說，這是非常巨大的讓步，台灣會付出什麼代價？他並批評，「關起門來黑箱作業、等著最後開獎的，台灣政府大概是極少數敢這樣做」，行政團隊應開誠布公，讓國人知道。

華府智庫哈德遜研究所廿二日舉行線上座談會，行政院前政委兼經貿談判總談判代表鄧振中指出，台灣不像其他國家，選擇用對抗性的應對方式，希望美國的決策者認可台灣做法，不要用其他國家的方式來對待台灣。

曾擔任美國財政部副助理部長的賽瑟表示，美台貿易談判可能會檢視中國產品的問題，不只是轉運、洗產地，而是零組件在外國組裝後，以他國生產的標籤販售，台灣是產業生態環境中的一環。

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