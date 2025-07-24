聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：鄭麗君正在華府進行第4輪談判

聯合報／ 記者蔡晉宇黃婉婷鄭媁陳熙文／連線報導
負責對美協商的行政院副院長鄭麗君。資料照。記者季相儒／攝影
負責對美協商的行政院副院長鄭麗君。資料照。記者季相儒／攝影

我方持續與美國進行關稅談判，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會指出，政府持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的兩個原則進行談判，也期盼能完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的四項任務，以達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作的兩項目標。

賴清德向民進黨中常委提到，「此時此刻，行政院副院長鄭麗君跟談判團隊正在美國華府，進行第四輪的關稅實體談判」。

針對美國已宣布與日本對等關稅降至百分之十五，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，台灣談判團隊壓力倍增，盼國人給支持。國民黨主席朱立倫昨天說，這是非常巨大的讓步，台灣會付出什麼代價？他並批評，「關起門來黑箱作業、等著最後開獎的，台灣政府大概是極少數敢這樣做」，行政團隊應開誠布公，讓國人知道。

華府智庫哈德遜研究所廿二日舉行線上座談會，行政院前政委兼經貿談判總談判代表鄧振中指出，台灣不像其他國家，選擇用對抗性的應對方式，希望美國的決策者認可台灣做法，不要用其他國家的方式來對待台灣。

曾擔任美國財政部副助理部長的賽瑟表示，美台貿易談判可能會檢視中國產品的問題，不只是轉運、洗產地，而是零組件在外國組裝後，以他國生產的標籤販售，台灣是產業生態環境中的一環。

關稅 賴清德 朱立倫 鄭麗君 吳思瑤 台美關係 貿易談判 對等關稅

延伸閱讀

基隆萬人反罷免痛批賴清德 朱立倫：陳水扁、蔡英文都不會如此做

號召726出門投票！黃國昌：用選票讓賴清德跟台灣人道歉

賴總統喊「大罷免最後一哩路加油」 黃國昌轟打人喊救人：臉皮鋼板做的？

與美第4輪談判...鄭麗君率團展新一輪磋商 政院曝：盼解決貿易分歧

相關新聞

賴總統：鄭麗君正在華府進行第4輪談判

我方持續與美國進行關稅談判，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會指出，政府持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的...

台灣稅率若比日本高 工具機等產業恐完蛋

美國宣布日本關稅稅率降至百分之十五，台灣機械公會理事長莊大立昨表示非常擔憂。業內多位產業領袖都表示，未來如果台灣適用稅率...

彭博：台灣力拚在新一輪會談 與美締結貿易協定

台灣貿易代表正在美國進行第四輪關稅談判，彭博消息指出，台灣希望能在本輪會談與美方敲定協議，以避開美國總統川普的32%關稅...

與美第4輪談判...鄭麗君率團展新一輪磋商 政院曝：盼解決貿易分歧

台灣對等關稅稅率尚未揭曉，引發國內關注，行政院發言人李慧芝23日表示，行政院副院長鄭麗君所率領的談判團隊，目前正在美國華...

府院證實鄭麗君正在華府關稅談判 朝2目標前進

有關美國關稅議題媒體關心台灣談判團隊的進度，賴清德總統也提到，此時此刻，行政院副院長鄭麗君跟談判團隊正在美國華府，進行第...

關稅比日韓低？張善政：絕不看衰台灣 盼有好結果

美國總統川普宣布美國對日本關稅從25%降到15%，各界關心台灣關稅到底是多少。桃園市長張善政指出，絕不會唱衰民進黨談不出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。